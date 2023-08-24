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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало 24.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Ешилюрт в 08:35 по местному времени (09:35 тбс). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.Это не первое сильное землетрясение в Турции за последнее время. В провинции Кахраманмараш 6 февраля этого года с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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