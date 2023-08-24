https://sputnik-georgia.ru/20230824/boets-konstantin-glukhov-o-zhizni-v-rusofobskoy-latvii-svo-pereezde-v-rf-i-pomoschi-donbassu-281618163.html

Боец Константин Глухов о жизни в русофобской Латвии, СВО, переезде в РФ и помощи Донбассу

Боец Константин Глухов о жизни в русофобской Латвии, СВО, переезде в РФ и помощи Донбассу

"В моем университете все были русские, даже преподаватель, но сдавать экзамен я почему-то должен был на латышском языке" 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T15:07+0400

2023-08-24T15:07+0400

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Известный спортсмен, кикбоксер, боец смешанных единоборств Константин Глухов в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал о том, как протекал "ползучий" запрет русского языка в его родной Латвии, а также о том, как и когда в стране начали внедрять ненависть к русским. Кроме того, спортсмен поделился воспоминаниями о жизни в Европе и на Украине, а также рассказал о причинах переезда в Россию и о своих дальнейших планах. Подробнее смотрите в видео.

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мультимедиа, видео, россия, в мире, латвия, донбасс, европа, видео