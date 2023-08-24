https://sputnik-georgia.ru/20230824/chto-my-edim---iz-za-salmonelleza-v-gruzii-zakryli-proizvodstvo-gotovykh-blyud-281647240.html
Что мы едим – из-за сальмонеллеза в Грузии закрыли производство готовых блюд
Что мы едим – из-за сальмонеллеза в Грузии закрыли производство готовых блюд
После проведения проверки на производстве было уничтожено 20 килограммов филе, 100 килограммов продуктов и 22 килограмма котлет по-киевски 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T23:53+0400
2023-08-24T23:53+0400
2023-08-25T00:24+0400
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тбилиси
что мы едим?
национальное агентство продовольствия грузии
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. После заражения сальмонеллезом двух человек, в Грузии закрыли производство готового питания сети "Никора трейд", говорится в сообщении Национального агентства продовольствия. Проверка началась после того, как в Тбилиси в клиники с симптомами интоксикации поступили два человека и у них обнаружили сальмонеллез. Оба пациента ели котлету по-киевски из магазина. В результате проверки в обоих магазинах и на производстве, откуда в магазины доставляли еду в разные концы города, в филе курицы и котлетах были обнаружены патогены сальмонеллеза и было уничтожено 20 килограммов филе, 100 килограммов продуктов и 22 килограмма котлет по-киевски. Теперь сотрудники агентства проверяют импортированное мясо в других точках, от поставщика зараженного филе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии
новости, грузия, общество, тбилиси, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии
Что мы едим – из-за сальмонеллеза в Грузии закрыли производство готовых блюд
23:53 24.08.2023 (обновлено: 00:24 25.08.2023)
После проведения проверки на производстве было уничтожено 20 килограммов филе, 100 килограммов продуктов и 22 килограмма котлет по-киевски
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. После заражения сальмонеллезом двух человек, в Грузии закрыли производство готового питания сети "Никора трейд", говорится в сообщении Национального агентства продовольствия.
Проверка началась после того, как в Тбилиси в клиники с симптомами интоксикации поступили два человека и у них обнаружили сальмонеллез. Оба пациента ели котлету по-киевски из магазина.
В результате проверки в обоих магазинах и на производстве, откуда в магазины доставляли еду в разные концы города, в филе курицы и котлетах были обнаружены патогены сальмонеллеза и было уничтожено 20 килограммов филе, 100 килограммов продуктов и 22 килограмма котлет по-киевски.
Теперь сотрудники агентства проверяют импортированное мясо в других точках, от поставщика зараженного филе.