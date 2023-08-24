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Глава МИД Японии может в ближайшее время посетить Грузию

Глава МИД Японии может в ближайшее время посетить Грузию

Представители Грузии и Японии обсудили более тесное сотрудничество в международных организациях 24.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Японии посетит Грузию с визитом, предварительная договоренность об этом была достигнута на встрече главы парламентской группы дружбы с Японией Николоза Самхарадзе с заместителем министра иностранных дел Японии Юми Осикавой. По сообщению пресс-службы парламента, стороны обсудили существующие отношения между Грузией и Японией и результаты визита заместителя министра в Грузию в этом году. Как отметил депутат, в беседе также был затронут вопрос более тесного сотрудничества в международных организациях. Грузинская сторона выразила желание организовать в ближайшее время визит министра иностранных дел Японии в Грузию. Дипломатические отношения между Грузией и Японией были установлены в 1992 году, с тех пор страны активно сотрудничают в сферах торговли, инвестиций, инфраструктуры и здравоохранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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