Известная японская певица Токико Като посетила музей Пиросмани в Грузии
© Niko Pirosmanashvili State MuseumЯпонская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
© Niko Pirosmanashvili State Museum
Именно в исполнении Токико Като в Японии получила большую популярность песня Аллы Пугачевой "Миллион роз"
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Известная японская певица Токито Като посетила музеи знаменитого грузинского гения-примитивиста Нико Пиросманашвили в Тбилиси и в селе Мирзаани (регион Кахети).
© Niko Pirosmanashvili State MuseumЯпонская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
Японская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
© Niko Pirosmanashvili State Museum
В доме-музее в Мирзаани Като приняла участие в росписи фасадов домов и дворов по мотивам творчества Пиросмани. Инициатор проекта – специалист образовательной программы музея, художник-самоучка Бела Лобжанидзе и группа детских художников.
© Niko Pirosmanashvili State MuseumЯпонская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
Японская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
© Niko Pirosmanashvili State Museum
Токико Като – 79-летняя певица, композитор, поэт-песенник и актриса. Ее дебют состоялся в 1965 году. Тогда студентка Токийского университета получила гран-при на II Всеяпонском конкурсе исполнителей шансона, за чем последовал головокружительный успех.
© Niko Pirosmanashvili State MuseumЯпонская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
Японская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
© Niko Pirosmanashvili State Museum
За 57 лет своей музыкальной карьеры Токико выпустила более 80 альбомов и большое количество хитов, популярность которых не спадает по сей день. Выступает в Японии и за рубежом.
© Niko Pirosmanashvili State MuseumЯпонская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
Японская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
© Niko Pirosmanashvili State Museum
К слову, именно в исполнении Токико Като в Японии получила популярность песня Аллы Пугачевой "Миллион роз", переведенной на японский язык. Сюжет стихотворения, положенного в основу песни, излагает одну из легенд о любви Пиросмани к актрисе Маргарите.