https://sputnik-georgia.ru/20230824/izvestnaya-yaponskaya-pevitsa-tokiko-kato-posetila-muzey-pirosmani-v-gruzii-281601419.html

Известная японская певица Токико Като посетила музей Пиросмани в Грузии

Известная японская певица Токико Като посетила музей Пиросмани в Грузии

Именно в исполнении Токико Като в Японии получила большую популярность песня Аллы Пугачевой "Миллион роз" 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T10:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Известная японская певица Токито Като посетила музеи знаменитого грузинского гения-примитивиста Нико Пиросманашвили в Тбилиси и в селе Мирзаани (регион Кахети).В доме-музее в Мирзаани Като приняла участие в росписи фасадов домов и дворов по мотивам творчества Пиросмани. Инициатор проекта – специалист образовательной программы музея, художник-самоучка Бела Лобжанидзе и группа детских художников.Токико Като – 79-летняя певица, композитор, поэт-песенник и актриса. Ее дебют состоялся в 1965 году. Тогда студентка Токийского университета получила гран-при на II Всеяпонском конкурсе исполнителей шансона, за чем последовал головокружительный успех. За 57 лет своей музыкальной карьеры Токико выпустила более 80 альбомов и большое количество хитов, популярность которых не спадает по сей день. Выступает в Японии и за рубежом. К слову, именно в исполнении Токико Като в Японии получила популярность песня Аллы Пугачевой "Миллион роз", переведенной на японский язык. Сюжет стихотворения, положенного в основу песни, излагает одну из легенд о любви Пиросмани к актрисе Маргарите.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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