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Известная японская певица Токико Като посетила музей Пиросмани в Грузии
Известная японская певица Токико Като посетила музей Пиросмани в Грузии
Именно в исполнении Токико Като в Японии получила большую популярность песня Аллы Пугачевой "Миллион роз" 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T10:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Известная японская певица Токито Като посетила музеи знаменитого грузинского гения-примитивиста Нико Пиросманашвили в Тбилиси и в селе Мирзаани (регион Кахети).В доме-музее в Мирзаани Като приняла участие в росписи фасадов домов и дворов по мотивам творчества Пиросмани. Инициатор проекта – специалист образовательной программы музея, художник-самоучка Бела Лобжанидзе и группа детских художников.Токико Като – 79-летняя певица, композитор, поэт-песенник и актриса. Ее дебют состоялся в 1965 году. Тогда студентка Токийского университета получила гран-при на II Всеяпонском конкурсе исполнителей шансона, за чем последовал головокружительный успех. За 57 лет своей музыкальной карьеры Токико выпустила более 80 альбомов и большое количество хитов, популярность которых не спадает по сей день. Выступает в Японии и за рубежом. К слову, именно в исполнении Токико Като в Японии получила популярность песня Аллы Пугачевой "Миллион роз", переведенной на японский язык. Сюжет стихотворения, положенного в основу песни, излагает одну из легенд о любви Пиросмани к актрисе Маргарите.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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япония, тбилиси, кахети, новости, грузия, культура, нико пиросмани
япония, тбилиси, кахети, новости, грузия, культура, нико пиросмани

Известная японская певица Токико Като посетила музей Пиросмани в Грузии

10:01 24.08.2023
© Niko Pirosmanashvili State MuseumЯпонская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
Японская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2023
© Niko Pirosmanashvili State Museum
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Именно в исполнении Токико Като в Японии получила большую популярность песня Аллы Пугачевой "Миллион роз"
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Известная японская певица Токито Като посетила музеи знаменитого грузинского гения-примитивиста Нико Пиросманашвили в Тбилиси и в селе Мирзаани (регион Кахети).
© Niko Pirosmanashvili State MuseumЯпонская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
Японская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
Японская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
© Niko Pirosmanashvili State Museum
В доме-музее в Мирзаани Като приняла участие в росписи фасадов домов и дворов по мотивам творчества Пиросмани. Инициатор проекта – специалист образовательной программы музея, художник-самоучка Бела Лобжанидзе и группа детских художников.
© Niko Pirosmanashvili State MuseumЯпонская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
Японская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
Японская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
© Niko Pirosmanashvili State Museum
Токико Като – 79-летняя певица, композитор, поэт-песенник и актриса. Ее дебют состоялся в 1965 году. Тогда студентка Токийского университета получила гран-при на II Всеяпонском конкурсе исполнителей шансона, за чем последовал головокружительный успех.
© Niko Pirosmanashvili State MuseumЯпонская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
Японская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
Японская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
© Niko Pirosmanashvili State Museum
За 57 лет своей музыкальной карьеры Токико выпустила более 80 альбомов и большое количество хитов, популярность которых не спадает по сей день. Выступает в Японии и за рубежом.
© Niko Pirosmanashvili State MuseumЯпонская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
Японская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
Японская певица Токико Като в музее Пиросмани в Грузии
© Niko Pirosmanashvili State Museum
К слову, именно в исполнении Токико Като в Японии получила популярность песня Аллы Пугачевой "Миллион роз", переведенной на японский язык. Сюжет стихотворения, положенного в основу песни, излагает одну из легенд о любви Пиросмани к актрисе Маргарите.
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