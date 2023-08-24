https://sputnik-georgia.ru/20230824/kak-idet-stroitelstvo-esche-odnogo-uchastka-dorogi-k-granitse-gruzii-s-azerbaydzhanom-281587780.html

Как идет строительство еще одного участка дороги к границе Грузии с Азербайджаном?

Как идет строительство еще одного участка дороги к границе Грузии с Азербайджаном?

Этот участок является частью одной из главных дорог региона Кахети – стоимость проекта 33,5 миллиона долларов 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T07:01+0400

2023-08-24T07:01+0400

2023-08-24T07:01+0400

автомобили

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Строительство еще одного участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном, продолжается, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.В частности, на данном этапе ведется строительство мостовых переходов, искусственных сооружений и железобетонных оросительных каналов для частных участков и сельскохозяйственных угодий, отмечают в ведомстве.Указанный участок является частью одной из главных дорог региона Кахети (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи), которая проходит через густонаселенный район и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения. Согласно проекту, будут построены двухполосная асфальтированная дорога и шесть мостов. Стоимость проекта 87,8 миллиона лари (33,5 миллиона долларов), он реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР). Новая объездная дорога будет построена со стороны Алазанской долины и свяжет международную дорогу Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи-граница Азербайджана с существующей внутригосударственной дорогой. Новая дорога обойдет стороной густонаселенный Цнори и шесть окрестных деревень: Бакурцихе, Карденахи, Анага, Вакири, Машнари и Сакобо. Т. е. транспортным средствам, движущимся в направлении Бакурцихе-Цнори, больше не нужно будет проезжать через Цнори и близлежащие села без надобности. Транспортные потоки, которые, двигались на территории Цнори, переместятся на объездную дорогу Цнори. Это будет иметь большое значение для местного населения с точки зрения экологической безопасности и безопасности движения, пояснили в департаменте автодорог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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