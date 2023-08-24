Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230824/kak-idet-stroitelstvo-esche-odnogo-uchastka-dorogi-k-granitse-gruzii-s-azerbaydzhanom-281587780.html
Как идет строительство еще одного участка дороги к границе Грузии с Азербайджаном?
Как идет строительство еще одного участка дороги к границе Грузии с Азербайджаном?
Этот участок является частью одной из главных дорог региона Кахети – стоимость проекта 33,5 миллиона долларов 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T07:01+0400
2023-08-24T07:01+0400
автомобили
департамент автомобильных дорог
азербайджан
кахети
азиатский банк развития (абр)
экономика
новости
грузия
грузинские дороги, машины и их водители
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/17/281587160_1:0:550:309_1920x0_80_0_0_6f123038aca074753a82e60a61528a02.png
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Строительство еще одного участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном, продолжается, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.В частности, на данном этапе ведется строительство мостовых переходов, искусственных сооружений и железобетонных оросительных каналов для частных участков и сельскохозяйственных угодий, отмечают в ведомстве.Указанный участок является частью одной из главных дорог региона Кахети (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи), которая проходит через густонаселенный район и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения. Согласно проекту, будут построены двухполосная асфальтированная дорога и шесть мостов. Стоимость проекта 87,8 миллиона лари (33,5 миллиона долларов), он реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР). Новая объездная дорога будет построена со стороны Алазанской долины и свяжет международную дорогу Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи-граница Азербайджана с существующей внутригосударственной дорогой. Новая дорога обойдет стороной густонаселенный Цнори и шесть окрестных деревень: Бакурцихе, Карденахи, Анага, Вакири, Машнари и Сакобо. Т. е. транспортным средствам, движущимся в направлении Бакурцихе-Цнори, больше не нужно будет проезжать через Цнори и близлежащие села без надобности. Транспортные потоки, которые, двигались на территории Цнори, переместятся на объездную дорогу Цнори. Это будет иметь большое значение для местного населения с точки зрения экологической безопасности и безопасности движения, пояснили в департаменте автодорог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
азербайджан
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/17/281587160_69:0:481:309_1920x0_80_0_0_d996856ac1a1a68b00e96b920c9f0f99.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
автомобили, департамент автомобильных дорог, азербайджан, кахети, азиатский банк развития (абр), экономика, новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
автомобили, департамент автомобильных дорог, азербайджан, кахети, азиатский банк развития (абр), экономика, новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители, дороги

Как идет строительство еще одного участка дороги к границе Грузии с Азербайджаном?

07:01 24.08.2023
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaСтроительство участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном
Строительство участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2023
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
Этот участок является частью одной из главных дорог региона Кахети – стоимость проекта 33,5 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Строительство еще одного участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном, продолжается, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
В частности, на данном этапе ведется строительство мостовых переходов, искусственных сооружений и железобетонных оросительных каналов для частных участков и сельскохозяйственных угодий, отмечают в ведомстве.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaСтроительство участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном
Строительство участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
Строительство участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Указанный участок является частью одной из главных дорог региона Кахети (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи), которая проходит через густонаселенный район и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения.
Согласно проекту, будут построены двухполосная асфальтированная дорога и шесть мостов. Стоимость проекта 87,8 миллиона лари (33,5 миллиона долларов), он реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР).
Новая объездная дорога будет построена со стороны Алазанской долины и свяжет международную дорогу Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи-граница Азербайджана с существующей внутригосударственной дорогой.
Новая дорога обойдет стороной густонаселенный Цнори и шесть окрестных деревень: Бакурцихе, Карденахи, Анага, Вакири, Машнари и Сакобо.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaСтроительство участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном
Строительство участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
Строительство участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Т. е. транспортным средствам, движущимся в направлении Бакурцихе-Цнори, больше не нужно будет проезжать через Цнори и близлежащие села без надобности. Транспортные потоки, которые, двигались на территории Цнори, переместятся на объездную дорогу Цнори.
Это будет иметь большое значение для местного населения с точки зрения экологической безопасности и безопасности движения, пояснили в департаменте автодорог.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0