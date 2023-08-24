Как идет строительство еще одного участка дороги к границе Грузии с Азербайджаном?
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaСтроительство участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Этот участок является частью одной из главных дорог региона Кахети – стоимость проекта 33,5 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Строительство еще одного участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном, продолжается, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
В частности, на данном этапе ведется строительство мостовых переходов, искусственных сооружений и железобетонных оросительных каналов для частных участков и сельскохозяйственных угодий, отмечают в ведомстве.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaСтроительство участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном
Строительство участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Указанный участок является частью одной из главных дорог региона Кахети (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи), которая проходит через густонаселенный район и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения.
Согласно проекту, будут построены двухполосная асфальтированная дорога и шесть мостов. Стоимость проекта 87,8 миллиона лари (33,5 миллиона долларов), он реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР).
Новая объездная дорога будет построена со стороны Алазанской долины и свяжет международную дорогу Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи-граница Азербайджана с существующей внутригосударственной дорогой.
Новая дорога обойдет стороной густонаселенный Цнори и шесть окрестных деревень: Бакурцихе, Карденахи, Анага, Вакири, Машнари и Сакобо.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaСтроительство участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном
Строительство участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Т. е. транспортным средствам, движущимся в направлении Бакурцихе-Цнори, больше не нужно будет проезжать через Цнори и близлежащие села без надобности. Транспортные потоки, которые, двигались на территории Цнори, переместятся на объездную дорогу Цнори.
Это будет иметь большое значение для местного населения с точки зрения экологической безопасности и безопасности движения, пояснили в департаменте автодорог.