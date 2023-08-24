https://sputnik-georgia.ru/20230824/kak-prokhodit-turisticheskiy-sezon-v-adzharii--otvet-glavy-pravitelstva-281633282.html

Как проходит туристический сезон в Аджарии – ответ главы правительства

Как проходит туристический сезон в Аджарии – ответ главы правительства

Туристические потоки в Аджарию увеличились на 56% по сравнению с 2022 годом, а по сравнению с 2019 годом рост составляет 24%, заявил глава регионального... 24.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Статистика посещений прибрежных городов - Батуми, Кобулети и горной Аджарии в летний туристический сезон показывает, что все идет по плану, в соответствии с задачами, поставленными как департаментом туризма, так и правительством, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании правительства. Согласно информации правительства Аджарии, туристический сезон в регионе протекает успешно. Число визитов международных и местных визитеров за два квартала 2023 года выросло на 56,6% по сравнению с аналогичны периодом прошлого года. Кроме того, по его словам, за семь месяцев текущего года число международных рейсов в Батумском международном аэропорту выросло на 9,7% по сравнению с первым полугодием 2022 года и составило 1 436. Летний туристический сезон официально открылся в Аджарии 4 июня и в этом году в регионе ожидают более четырех миллионов посетителей. Среди туристических новинок, с которыми Аджария встречает летний сезон, – зиплайн в Батумском ботаническом саду, каньоны в Капнистави и Учхо, горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, туристические лагеря и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухи и Капнистави. Кроме того, появилось 25 маркированных туристических маршрутов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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