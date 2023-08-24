https://sputnik-georgia.ru/20230824/khazin-ssha-gotovyatsya-k-voennomu-konfliktu-chtoby-spasti-dollar---video-281604347.html

Хазин: США готовятся к военному конфликту, чтобы спасти доллар – видео

Хазин: США готовятся к военному конфликту, чтобы спасти доллар – видео

США хотят заставить Польшу напасть на Беларусь, чтобы втянуть Россию в очередную войну 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T09:43+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист и публицист Михаил Хазин. Сможет ли Запад одновременно противостоять России в Европе и Китаю на Тайване? Появится ли у БРИКС единая валюта? Зачем организации принимать в свой состав новые страны? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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