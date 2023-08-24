https://sputnik-georgia.ru/20230824/khazin-ssha-gotovyatsya-k-voennomu-konfliktu-chtoby-spasti-dollar---video-281604347.html
Хазин: США готовятся к военному конфликту, чтобы спасти доллар – видео
Хазин: США готовятся к военному конфликту, чтобы спасти доллар – видео
США хотят заставить Польшу напасть на Беларусь, чтобы втянуть Россию в очередную войну 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T09:43+0400
2023-08-24T09:43+0400
2023-08-24T09:53+0400
мультимедиа
в мире
сша
польша
беларусь
брикс
политика
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281604178_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b5d0e72b7ad6acaec1c54d87d169e09.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист и публицист Михаил Хазин. Сможет ли Запад одновременно противостоять России в Европе и Китаю на Тайване? Появится ли у БРИКС единая валюта? Зачем организации принимать в свой состав новые страны? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
сша
польша
беларусь
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281604178_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9aea353ebc26e7c532c4d6a9a7e54421.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, в мире, сша, польша, беларусь, брикс, политика, видео, видео
мультимедиа, в мире, сша, польша, беларусь, брикс, политика, видео, видео
Хазин: США готовятся к военному конфликту, чтобы спасти доллар – видео
09:43 24.08.2023 (обновлено: 09:53 24.08.2023)
США хотят заставить Польшу напасть на Беларусь, чтобы втянуть Россию в очередную войну
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист и публицист Михаил Хазин.
Сможет ли Запад одновременно противостоять России в Европе и Китаю на Тайване? Появится ли у БРИКС единая валюта? Зачем организации принимать в свой состав новые страны?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.