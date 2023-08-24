https://sputnik-georgia.ru/20230824/kogda-nachnetsya-ucheba-v-shkolakh-gruzii-281610288.html

Когда начнется учеба в школах Грузии?

Когда начнется учеба в школах Грузии?

Учеба в школах стартует 15 сентября, несмотря на то, что это пятница 24.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 авг— Sputnik. Учебный процесс в государственных школах Грузии начнется 15 сентября, говорится в законодательстве.В связи с тем, что 15 сентября выпадает на пятницу, часть грузинских родителей задавалась в соцсетях вопросом, не перенесена ли дата начала учебы на понедельник, 18 сентября. Начало и завершение учебного процесса в госшколах регулирует закон об общем образовании. Согласно официальному документу, учеба начинается 15 сентября и завершается 15 июня. Перенести учебу можно только в том случае, если день совпадает с выходными. В таком случае учеба начинается в первый рабочий день после 15 сентября. По последним данным, в Грузии 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частных. Больше всего школ (396) в регионе Имерети. Тбилиси по числу школ находится только на втором месте – 292 школы. Число учеников в школах составляет 624,5 тысячи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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