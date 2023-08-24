https://sputnik-georgia.ru/20230824/lavrov-zapad-ne-vypolnyaet-trebovaniya-rossii-po-zernovoy-sdelke-281647103.html

Лавров: Запад не выполняет требования России по зерновой сделке

Лавров: Запад не выполняет требования России по зерновой сделке

Лавров также анонсировал встречу с генсеком ООН на полях саммита БРИКС, в ходе которой планирует обсудить зерновую сделку 24.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Россия не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Пока мы таких признаков не видим", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.Он отметил, что Запад лишь призывает Россию поддержать предложения ООН, которые неоднократно заключались в том, чтобы Россия не отзывала согласие на украинскую часть пакетных договоренностей, а в обмен на это Запад только "начнет разговор", к примеру, о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT.Лавров также анонсировал встречу с генсеком ООН на полях саммита БРИКС, в ходе которой планирует обсудить зерновую сделку.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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