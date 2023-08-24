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Лавров: Запад не выполняет требования России по зерновой сделке
Лавров: Запад не выполняет требования России по зерновой сделке
Лавров также анонсировал встречу с генсеком ООН на полях саммита БРИКС, в ходе которой планирует обсудить зерновую сделку 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T23:26+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Россия не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Пока мы таких признаков не видим", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.Он отметил, что Запад лишь призывает Россию поддержать предложения ООН, которые неоднократно заключались в том, чтобы Россия не отзывала согласие на украинскую часть пакетных договоренностей, а в обмен на это Запад только "начнет разговор", к примеру, о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT.Лавров также анонсировал встречу с генсеком ООН на полях саммита БРИКС, в ходе которой планирует обсудить зерновую сделку.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, политика, юар, китай, сергей лавров, брикс, оон, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
Лавров: Запад не выполняет требования России по зерновой сделке
23:26 24.08.2023 (обновлено: 23:53 24.08.2023)
Лавров также анонсировал встречу с генсеком ООН на полях саммита БРИКС, в ходе которой планирует обсудить зерновую сделку
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Россия не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Пока мы таких признаков не видим", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.
Он отметил, что Запад лишь призывает Россию поддержать предложения ООН, которые неоднократно заключались в том, чтобы Россия не отзывала согласие на украинскую часть пакетных договоренностей, а в обмен на это Запад только "начнет разговор", к примеру, о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT.
Вместе с тем российский дипломат отметил, что Москва готова "в тот же день и тот же час", когда Запад выполнит обещания, возобновить пакетную зерновую сделку.
Лавров также анонсировал встречу с генсеком ООН на полях саммита БРИКС, в ходе которой планирует обсудить зерновую сделку.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.