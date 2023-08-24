Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230824/mezhdunarodnyy-festival-korotkometrazhek-i-filmov-o-gorakh-startoval-v-svaneti-281591652.html
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах стартовал в Сванети
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах стартовал в Сванети
Фестиваль объединяет в себе две конкурсных секции – короткометражные фильмы и фильмы на горную тематику 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T07:31+0400
2023-08-24T07:31+0400
местия
заза халваши
грузия
новости
культура
сванети
кино
кино
грузинское кино
грузинское кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/17/281590080_0:91:1024:667_1920x0_80_0_0_981e153254320bd1824dd8a7b2a987b0.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Международный фестиваль короткометражных фильмов и кинокартин о горах стартовал в высокогорном краю Сванети, а именно в Местия (около 1 500 метров над уровнем моря).По традиции фестиваль объединяет в себе две конкурсных секции – короткометражные фильмы и фильмы на горную тематику. Фестиваль открылся фильмом режиссера Зазы Халваши "Лото" – это совместный проект Грузии и Литвы. На мероприятии также выступил местный ансамбль "Рихо", который исполнил традиционные грузинские песни.До 26 августа зрители увидят короткометражные фильмы из Грузии, Японии, Франции, Ирландии, Саудовской Аравии, Кыргызстана и других стран.В категории "Горные фильмы" будут представлены художественные фильмы из Италии, Перу, Бельгии, Марокко, Индии, Германии, Испании и Словакии. Фестиваль освещает международная пресса – журналисты, представляющие известные кинопорталы и печатные издания Канады, Германии и Кореи. Дополнительную информацию о фестивале и подробную программу можно найти здесь.Учредителями Международного фестиваля короткометражных и фильмов о горах в Местия является организация "Местийский центр культуры и искусства" и режиссер и продюсер Хатуна Хундадзе.Смотр проходит в Местия при поддержке Национального центра кинематографии Грузии и министерства культуры, спорта и молодежи страны уже в третий раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
местия
сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/17/281590080_71:0:980:682_1920x0_80_0_0_d789774c5a5652ff05af8de5f4b6911f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
местия, заза халваши, грузия, новости, культура, сванети, кино, кино, грузинское кино, грузинское кино, кинофестиваль
местия, заза халваши, грузия, новости, культура, сванети, кино, кино, грузинское кино, грузинское кино, кинофестиваль

Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах стартовал в Сванети

07:31 24.08.2023
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2023
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
Фестиваль объединяет в себе две конкурсных секции – короткометражные фильмы и фильмы на горную тематику
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Международный фестиваль короткометражных фильмов и кинокартин о горах стартовал в высокогорном краю Сванети, а именно в Местия (около 1 500 метров над уровнем моря).
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
По традиции фестиваль объединяет в себе две конкурсных секции – короткометражные фильмы и фильмы на горную тематику.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Фестиваль открылся фильмом режиссера Зазы Халваши "Лото" – это совместный проект Грузии и Литвы. На мероприятии также выступил местный ансамбль "Рихо", который исполнил традиционные грузинские песни.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
До 26 августа зрители увидят короткометражные фильмы из Грузии, Японии, Франции, Ирландии, Саудовской Аравии, Кыргызстана и других стран.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В категории "Горные фильмы" будут представлены художественные фильмы из Италии, Перу, Бельгии, Марокко, Индии, Германии, Испании и Словакии.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Фестиваль освещает международная пресса – журналисты, представляющие известные кинопорталы и печатные издания Канады, Германии и Кореи. Дополнительную информацию о фестивале и подробную программу можно найти здесь.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Учредителями Международного фестиваля короткометражных и фильмов о горах в Местия является организация "Местийский центр культуры и искусства" и режиссер и продюсер Хатуна Хундадзе.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Смотр проходит в Местия при поддержке Национального центра кинематографии Грузии и министерства культуры, спорта и молодежи страны уже в третий раз.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0