Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах стартовал в Сванети
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Фестиваль объединяет в себе две конкурсных секции – короткометражные фильмы и фильмы на горную тематику
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Международный фестиваль короткометражных фильмов и кинокартин о горах стартовал в высокогорном краю Сванети, а именно в Местия (около 1 500 метров над уровнем моря).
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
По традиции фестиваль объединяет в себе две конкурсных секции – короткометражные фильмы и фильмы на горную тематику.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Фестиваль открылся фильмом режиссера Зазы Халваши "Лото" – это совместный проект Грузии и Литвы. На мероприятии также выступил местный ансамбль "Рихо", который исполнил традиционные грузинские песни.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
До 26 августа зрители увидят короткометражные фильмы из Грузии, Японии, Франции, Ирландии, Саудовской Аравии, Кыргызстана и других стран.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В категории "Горные фильмы" будут представлены художественные фильмы из Италии, Перу, Бельгии, Марокко, Индии, Германии, Испании и Словакии.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Фестиваль освещает международная пресса – журналисты, представляющие известные кинопорталы и печатные издания Канады, Германии и Кореи. Дополнительную информацию о фестивале и подробную программу можно найти здесь.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Учредителями Международного фестиваля короткометражных и фильмов о горах в Местия является организация "Местийский центр культуры и искусства" и режиссер и продюсер Хатуна Хундадзе.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМеждународный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах в Местия
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Смотр проходит в Местия при поддержке Национального центра кинематографии Грузии и министерства культуры, спорта и молодежи страны уже в третий раз.