https://sputnik-georgia.ru/20230824/mezhdunarodnyy-festival-korotkometrazhek-i-filmov-o-gorakh-startoval-v-svaneti-281591652.html

Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах стартовал в Сванети

Международный фестиваль короткометражек и фильмов о горах стартовал в Сванети

Фестиваль объединяет в себе две конкурсных секции – короткометражные фильмы и фильмы на горную тематику 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T07:31+0400

2023-08-24T07:31+0400

2023-08-24T07:31+0400

местия

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Международный фестиваль короткометражных фильмов и кинокартин о горах стартовал в высокогорном краю Сванети, а именно в Местия (около 1 500 метров над уровнем моря).По традиции фестиваль объединяет в себе две конкурсных секции – короткометражные фильмы и фильмы на горную тематику. Фестиваль открылся фильмом режиссера Зазы Халваши "Лото" – это совместный проект Грузии и Литвы. На мероприятии также выступил местный ансамбль "Рихо", который исполнил традиционные грузинские песни.До 26 августа зрители увидят короткометражные фильмы из Грузии, Японии, Франции, Ирландии, Саудовской Аравии, Кыргызстана и других стран.В категории "Горные фильмы" будут представлены художественные фильмы из Италии, Перу, Бельгии, Марокко, Индии, Германии, Испании и Словакии. Фестиваль освещает международная пресса – журналисты, представляющие известные кинопорталы и печатные издания Канады, Германии и Кореи. Дополнительную информацию о фестивале и подробную программу можно найти здесь.Учредителями Международного фестиваля короткометражных и фильмов о горах в Местия является организация "Местийский центр культуры и искусства" и режиссер и продюсер Хатуна Хундадзе.Смотр проходит в Местия при поддержке Национального центра кинематографии Грузии и министерства культуры, спорта и молодежи страны уже в третий раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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