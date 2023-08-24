https://sputnik-georgia.ru/20230824/novaya-volna-koronavirusa-v-gruzii--281597988.html

Новая волна коронавируса в Грузии?

Новая волна коронавируса в Грузии?

Грузия на днях впала в панику: еще бы, ведь главный инфекционист страны, директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что новый вариант... 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T09:55+0400

2023-08-24T09:55+0400

2023-08-24T09:55+0400

карикатуры

мультимедиа

тенгиз церцвадзе

минздрав

коронавирус covid-19

коронавирус в грузии

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Хотя лабораторного подтверждения инфицирования пока не было, грузинская общественность серьезно заволновалась. Причина очевидна — никто не хочет повторения страшной пандемии, а вместе с ней возвращения масок и локдауна.Успокоить жителей Грузии поспешил Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья, который опроверг информацию о выявлении в стране заражения новым штаммом COVID-19. А за ним и глава Минздрава заверил общество в том, что для возвращения коронавируса нет никаких оснований.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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мультимедиа, тенгиз церцвадзе, минздрав, коронавирус covid-19, коронавирус в грузии