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Новая волна коронавируса в Грузии?
Новая волна коронавируса в Грузии?
Грузия на днях впала в панику: еще бы, ведь главный инфекционист страны, директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что новый вариант... 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T09:55+0400
2023-08-24T09:55+0400
2023-08-24T09:55+0400
карикатуры
мультимедиа
тенгиз церцвадзе
минздрав
коронавирус covid-19
коронавирус в грузии
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Хотя лабораторного подтверждения инфицирования пока не было, грузинская общественность серьезно заволновалась. Причина очевидна — никто не хочет повторения страшной пандемии, а вместе с ней возвращения масок и локдауна.Успокоить жителей Грузии поспешил Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья, который опроверг информацию о выявлении в стране заражения новым штаммом COVID-19. А за ним и глава Минздрава заверил общество в том, что для возвращения коронавируса нет никаких оснований.
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мультимедиа, тенгиз церцвадзе, минздрав, коронавирус covid-19, коронавирус в грузии
мультимедиа, тенгиз церцвадзе, минздрав, коронавирус covid-19, коронавирус в грузии
Новая волна коронавируса в Грузии?
Грузия на днях впала в панику: еще бы, ведь главный инфекционист страны, директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5 ("Эрис") уже может быть в Грузии
Хотя лабораторного подтверждения инфицирования пока не было, грузинская общественность серьезно заволновалась. Причина очевидна — никто не хочет повторения страшной пандемии, а вместе с ней возвращения масок и локдауна.
Успокоить жителей Грузии поспешил Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья, который опроверг информацию о выявлении в стране заражения новым штаммом COVID-19. А за ним и глава Минздрава заверил общество в том, что для возвращения коронавируса нет никаких оснований.