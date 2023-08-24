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О чем договорили главы стран БРИКС на саммите – итоговая декларация
О чем договорили главы стран БРИКС на саммите – итоговая декларация
Объединение БРИКС привержено мирному решению конфликтов в Нигере, Ливии и Судане на базе ООН и Африканского союза 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Страны БРИКС выступают за реформирование ООН, поддерживают расширение представительства развивающихся стран в Совете Безопасности всемирной организации, а также стремление Бразилии, Индии и ЮАР играть большую роль в Совбезе, говорится в тексте итоговой декларации 15-го саммита объединения, который завершился в ЮАР.В документе подчеркивается, что объединение БРИКС привержено мирному решению конфликтов в Нигере, Ливии и Судане на базе ООН и Африканского союза."Высоко оцениваем коллективные усилия ООН, Африканского союза и субрегиональных организаций по решению региональных проблем, включая поддержание мира и безопасности, содействие постконфликтному восстановлению и развитию, и призываем к продолжению поддержки международным сообществом этих усилий с использованием таких средств, как диалог, переговоры, консультации, посредничество", – говорится в декларации.Использование нацвалютВ документе подчеркивается, что лидеры стран-участниц БРИКС выступают за более активное использование нацвалют в финансовых операциях.Лидеры государств-участников БРИКС поручили министрам финансов и главам центробанков своих стран проработать этот вопрос и представить наработки к следующему саммиту.Страны БРИКС также считают, что несбалансированное восстановление мировой экономики после пандемии приводит к усилению неравенства в мире, подчеркивается в документе."Отмечаем, что несбалансированное восстановление [экономики] после шока и трудностей, связанных с пандемией, усугубляет неравенство во всем мире", - отмечается в декларации.Кроме того, страны БРИКС договорились активизировать усилия в сфере реагирования на пандемии.В этой связи страны БРИКС считают важным продолжить поддержку виртуального Центра исследований и разработок вакцин объединения.Ранее лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, юар, бразилия, индия, россия, китай, сергей лавров, владимир путин, брикс, оон
О чем договорили главы стран БРИКС на саммите – итоговая декларация
19:22 24.08.2023 (обновлено: 19:27 24.08.2023)
Объединение БРИКС привержено мирному решению конфликтов в Нигере, Ливии и Судане на базе ООН и Африканского союза
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Страны БРИКС выступают за реформирование ООН, поддерживают расширение представительства развивающихся стран в Совете Безопасности всемирной организации, а также стремление Бразилии, Индии и ЮАР играть большую роль в Совбезе, говорится в тексте итоговой декларации 15-го саммита объединения, который завершился в ЮАР.
"Поддерживаем всеобъемлющую реформу ООН, включая Совет Безопасности, чтобы сделать всемирную организацию более демократичной, репрезентативной, эффективной и дееспособной, расширить представительство развивающихся стран в составе Совбеза для адекватного реагирования на существующие глобальные вызовы и поддержки законного стремления стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР, играть более значительную роль в международных делах", – отмечается в декларации, получившей название "Йоханнесбург-2".
В документе подчеркивается, что объединение БРИКС привержено мирному решению конфликтов в Нигере, Ливии и Судане на базе ООН и Африканского союза.
"Высоко оцениваем коллективные усилия ООН, Африканского союза и субрегиональных организаций по решению региональных проблем, включая поддержание мира и безопасности, содействие постконфликтному восстановлению и развитию, и призываем к продолжению поддержки международным сообществом этих усилий с использованием таких средств, как диалог, переговоры, консультации, посредничество", – говорится в декларации.
Использование нацвалют
В документе подчеркивается, что лидеры стран-участниц БРИКС выступают за более активное использование нацвалют в финансовых операциях.
"Отмечаем важность продвижения использования нацвалют в международной торговле и финансовых транзакциях между участниками БРИКС, а также с торговыми партнерами", - указано в декларации.
Лидеры государств-участников БРИКС поручили министрам финансов и главам центробанков своих стран проработать этот вопрос и представить наработки к следующему саммиту.
Страны БРИКС также считают, что несбалансированное восстановление мировой экономики после пандемии приводит к усилению неравенства в мире, подчеркивается в документе.
"Отмечаем, что несбалансированное восстановление [экономики] после шока и трудностей, связанных с пандемией, усугубляет неравенство во всем мире", - отмечается в декларации.
Кроме того, страны БРИКС договорились активизировать усилия в сфере реагирования на пандемии.
"Обязуемся активизировать наши усилия по совершенствованию коллективного потенциала в области профилактики, готовности и реагирования на глобальные пандемии", – говорится в документе.
В этой связи страны БРИКС считают важным продолжить поддержку виртуального Центра исследований и разработок вакцин объединения.
Ранее лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства.