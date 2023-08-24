https://sputnik-georgia.ru/20230824/o-chem-dogovorili-glavy-stran-briks-na-sammite---itogovaya-deklaratsiya-281631641.html

О чем договорили главы стран БРИКС на саммите – итоговая декларация

О чем договорили главы стран БРИКС на саммите – итоговая декларация

Объединение БРИКС привержено мирному решению конфликтов в Нигере, Ливии и Судане на базе ООН и Африканского союза 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T19:22+0400

2023-08-24T19:22+0400

2023-08-24T19:27+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Страны БРИКС выступают за реформирование ООН, поддерживают расширение представительства развивающихся стран в Совете Безопасности всемирной организации, а также стремление Бразилии, Индии и ЮАР играть большую роль в Совбезе, говорится в тексте итоговой декларации 15-го саммита объединения, который завершился в ЮАР.В документе подчеркивается, что объединение БРИКС привержено мирному решению конфликтов в Нигере, Ливии и Судане на базе ООН и Африканского союза."Высоко оцениваем коллективные усилия ООН, Африканского союза и субрегиональных организаций по решению региональных проблем, включая поддержание мира и безопасности, содействие постконфликтному восстановлению и развитию, и призываем к продолжению поддержки международным сообществом этих усилий с использованием таких средств, как диалог, переговоры, консультации, посредничество", – говорится в декларации.Использование нацвалютВ документе подчеркивается, что лидеры стран-участниц БРИКС выступают за более активное использование нацвалют в финансовых операциях.Лидеры государств-участников БРИКС поручили министрам финансов и главам центробанков своих стран проработать этот вопрос и представить наработки к следующему саммиту.Страны БРИКС также считают, что несбалансированное восстановление мировой экономики после пандемии приводит к усилению неравенства в мире, подчеркивается в документе."Отмечаем, что несбалансированное восстановление [экономики] после шока и трудностей, связанных с пандемией, усугубляет неравенство во всем мире", - отмечается в декларации.Кроме того, страны БРИКС договорились активизировать усилия в сфере реагирования на пандемии.В этой связи страны БРИКС считают важным продолжить поддержку виртуального Центра исследований и разработок вакцин объединения.Ранее лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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