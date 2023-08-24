https://sputnik-georgia.ru/20230824/politolog-o-rabote-fonda-sorosa-v-tsentralnoy-azii-i-tschetnykh-popytkakh-tsvetnykh-revolyutsiy-281604661.html

Политолог о работе фонда Сороса в Центральной Азии и тщетных попытках "цветных революций"

Политолог о работе фонда Сороса в Центральной Азии и тщетных попытках "цветных революций"

Революции и конфликтные ситуации в Кыргызстане – результат работы в стране западных фондов 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T10:34+0400

2023-08-24T10:34+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил кандидат философских наук, политолог, старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан Равшан Назаров. По словам гостя, на постсоветском пространстве есть страны, в которых, несмотря на все усилия недружественных государств, переворот совершить не удается. Какие механизмы позволили Беларуси и Узбекистану сохранить свою государственность? В каких странах СНГ западные политтехнологи терпят поражение? Кто и почему распространяет фейки? И есть ли на самом деле в Центральной Азии антироссийские настроения? Об этом и не только смотрите в полной версии интервью.

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