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Политолог о работе фонда Сороса в Центральной Азии и тщетных попытках "цветных революций"
Политолог о работе фонда Сороса в Центральной Азии и тщетных попытках "цветных революций"
Революции и конфликтные ситуации в Кыргызстане – результат работы в стране западных фондов 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T10:34+0400
2023-08-24T10:34+0400
2023-08-24T11:10+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил кандидат философских наук, политолог, старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан Равшан Назаров. По словам гостя, на постсоветском пространстве есть страны, в которых, несмотря на все усилия недружественных государств, переворот совершить не удается. Какие механизмы позволили Беларуси и Узбекистану сохранить свою государственность? В каких странах СНГ западные политтехнологи терпят поражение? Кто и почему распространяет фейки? И есть ли на самом деле в Центральной Азии антироссийские настроения? Об этом и не только смотрите в полной версии интервью.
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мультимедиа, видео, беларусь, узбекистан, россия, снг, в мире, видео
мультимедиа, видео, беларусь, узбекистан, россия, снг, в мире, видео
Политолог о работе фонда Сороса в Центральной Азии и тщетных попытках "цветных революций"
10:34 24.08.2023 (обновлено: 11:10 24.08.2023)
Революции и конфликтные ситуации в Кыргызстане – результат работы в стране западных фондов
Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил кандидат философских наук, политолог, старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан Равшан Назаров.
По словам гостя, на постсоветском пространстве есть страны, в которых, несмотря на все усилия недружественных государств, переворот совершить не удается.
Какие механизмы позволили Беларуси и Узбекистану сохранить свою государственность? В каких странах СНГ западные политтехнологи терпят поражение? Кто и почему распространяет фейки? И есть ли на самом деле в Центральной Азии антироссийские настроения?
Об этом и не только смотрите в полной версии интервью.