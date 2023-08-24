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Потенциал Грузии в Срединном коридоре Восток-Запад: что предстоит сделать власти?

Потенциал Грузии в Срединном коридоре Восток-Запад: что предстоит сделать власти?

Существование Срединного коридора стало особенно актуальным на фоне конфликта в Украине 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T09:01+0400

2023-08-24T09:01+0400

2023-08-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Власти Грузии определили главные вызовы участия страны в Срединном коридоре Восток-Запад. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.Существование Срединного коридора стало особенно актуальным на фоне конфликта в Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу. Согласно Национальной стратегии транспорта и логистики правительства Грузии, в краткосрочной перспективе Грузия сможет перевозить через свою территорию транзитом 90 тысяч контейнеров, а к 2026 году – 220 тысяч. В документе определены главные вызовы для Грузии: 1. Существование единой электронной системы Грузии для увеличения пропускной способности Срединного коридора на своей территории предстоит создать единую электронную систему, которая даст возможность быстрого обмена документами и поиска конкретных контейнеров. Подобная система обеспечит не только быстрый пропуск грузов, но и даст дополнительные гарантии безопасности грузов. 2. Развитие термина поставок пустых контейнеров Еще один вызов, который предстоит решить Грузии, – высокая цена на аренду контейнеров в портах. Цена аренды контейнеров растет из-за дисбаланса поставок между Китаем и Европой и отрицательного баланса торговли между Азией и Турцией через Грузию. По мнению правительства, решением этой проблемы станет создание терминала пустых контейнеров, что снизит траты и уменьшит заботы поставщиков. 3. График для блок-поездов Также Грузии предстоит решить вопрос с доставкой товаров из Китая Срединным коридором по графику. Блок-поезда с таким грузом в данный момент ходят без определенного графика, что создает проблемы с доверием к своевременным поставкам. Установление графика создано с определенными тратами из-за низкой загруженности первых поездов, и Грузинской железной дороги придется разделить риски со всей цепью поставок по железной дороге, для чего необходимо вести переговоры с остальными участниками коридора и Китаем. 4. Вопросы маркетинга Еще один вызов для Срединного коридора – контейнеризация грузов, а также его известность. Согласно стратегии, власти Грузии планируют начать осуществление информационной кампании среди экспедиторских компаний и владельцев грузов на международных форумах и конференциях. 5. Развитие прямых морских перевозок Еще один вызов, с которым предстоит справиться Грузии, – это вопрос развития паромных линий на Черном море и контейнерных перевозок. При этом основными направлениями Грузии станут Румыния, Болгария, Турция и Украина. В данный момент власти страны проводят технико-экономическое исследование для изучения рынка и маршрутов. Срединный коридорТранскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская железная дорога, азербайджан, казахстан, турция, грузия, экономика, новости, южно-кавказский транспортный коридор, транспорт в грузии, транспорт