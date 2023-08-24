https://sputnik-georgia.ru/20230824/pozharnym-spasatelyam-v-gruzii-kupili-spetsodezhdu-i-snaryazheniya-na-13-mln-dollarov-281612523.html

Пожарным-спасателям в Грузии купили спецодежду и снаряжения на 1,3 млн долларов

Пожарным-спасателям в Грузии купили спецодежду и снаряжения на 1,3 млн долларов

Служба ЧС намерена и впредь обеспечивать личный состав спецодеждой, оборудованием и автотехникой европейских стандартов 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T13:41+0400

2023-08-24T13:41+0400

2023-08-24T13:44+0400

грузия

новости

общество

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии приобрела для пожарных-спасателей 1 тысячу единиц огнестойкой формы и специального снаряжения стоимостью около 3,5 миллиона лари (около 1,3 миллиона долларов), говорится в сообщении на сайте министерства. Эта огнестойкая спецодежда соответствует международному стандарту EN. Служба по управлению чрезвычайными ситуациям намерена и впредь обеспечивать личный состав специальной униформой, оборудованием и автотехникой европейских стандартов, сказано в сообщении. Кроме того, Служба ЧС систематически осуществляет новые инфраструктурные проекты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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