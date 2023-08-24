https://sputnik-georgia.ru/20230824/pozharnym-spasatelyam-v-gruzii-kupili-spetsodezhdu-i-snaryazheniya-na-13-mln-dollarov-281612523.html
Пожарным-спасателям в Грузии купили спецодежду и снаряжения на 1,3 млн долларов
Пожарным-спасателям в Грузии купили спецодежду и снаряжения на 1,3 млн долларов
Служба ЧС намерена и впредь обеспечивать личный состав спецодеждой, оборудованием и автотехникой европейских стандартов 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T13:41+0400
2023-08-24T13:41+0400
2023-08-24T13:44+0400
грузия
новости
общество
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281612197_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_17f2c5fbc8c8225bfabf69634483c6e1.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии приобрела для пожарных-спасателей 1 тысячу единиц огнестойкой формы и специального снаряжения стоимостью около 3,5 миллиона лари (около 1,3 миллиона долларов), говорится в сообщении на сайте министерства. Эта огнестойкая спецодежда соответствует международному стандарту EN. Служба по управлению чрезвычайными ситуациям намерена и впредь обеспечивать личный состав специальной униформой, оборудованием и автотехникой европейских стандартов, сказано в сообщении. Кроме того, Служба ЧС систематически осуществляет новые инфраструктурные проекты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281612197_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_e9e76c72c71858ff44d8a05a0a1132d1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Пожарным-спасателям в Грузии купили спецодежду и снаряжения на 1,3 млн долларов
13:41 24.08.2023 (обновлено: 13:44 24.08.2023)
Служба ЧС намерена и впредь обеспечивать личный состав спецодеждой, оборудованием и автотехникой европейских стандартов
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии приобрела для пожарных-спасателей 1 тысячу единиц огнестойкой формы и специального снаряжения стоимостью около 3,5 миллиона лари (около 1,3 миллиона долларов), говорится в сообщении на сайте министерства.
Эта огнестойкая спецодежда соответствует международному стандарту EN.
"Сегодня мы закупили 1 000 пар огнестойкой униформы, которую используют наши пожарные при городских пожарах. Это специальное снаряжение. Кроме того, хочу сообщить, что активно продолжается обновление автопарка, и это непрерывный процесс в службе по управлению чрезвычайными ситуациями", – заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациям намерена и впредь обеспечивать личный состав специальной униформой, оборудованием и автотехникой европейских стандартов, сказано в сообщении.
Кроме того, Служба ЧС систематически осуществляет новые инфраструктурные проекты.