https://sputnik-georgia.ru/20230824/problemy-s-internetom-silknet-voznikli-po-vsey-gruzii-281613752.html
Проблемы с интернетом Silknet возникли по всей Грузии
Проблемы с интернетом Silknet возникли по всей Грузии
Интернет-провайдер Silknet обещает поэтапно возобновить предоставление услуг всем своим пользователям 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T13:06+0400
2023-08-24T13:06+0400
2023-08-24T13:45+0400
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silknet
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Проблемы с выходом в Интернет у пользователей одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Грузии "Силкнет" (Silknet) были по всей стране, но сейчас вопрос решен, пояснили в компании. В Тбилиси Интернет у пользователей Silknet отключился на несколько минут, а после, в течение примерно 15-20 минут работал очень медленно. Компания Silknet была основана в 2009 году тремя компаниями - АО "Объединенный телеком", ООО "Аджара телеком" и ООО "Ванекси". В 2014 году компания Silknet приобрела WiMax Georgia (фиксированная беспроводная широкополосная связь), а в 2015 году - Vtel Georgia (фиксированная беспроводная широкополосная связь). В 2018 году Silknet приобрела одного из крупнейших мобильных операторов в Грузии "Джеоселл" (Geocell). По данным на январь 2023 года, у компании Silknet около 1,8 миллиона абонентов мобильной сети, 169,1 тысячи абонентов фиксированной сети, 320 тысяч пользователей имеют широкополосный доступ в Интернет, а 253,7 тысячи абонентов пользуются интернет-телевидением Silknet.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, silknet
Проблемы с интернетом Silknet возникли по всей Грузии
13:06 24.08.2023 (обновлено: 13:45 24.08.2023)
Интернет-провайдер Silknet обещает поэтапно возобновить предоставление услуг всем своим пользователям
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Проблемы с выходом в Интернет у пользователей одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Грузии "Силкнет" (Silknet) были по всей стране, но сейчас вопрос решен, пояснили в компании.
В Тбилиси Интернет у пользователей Silknet отключился на несколько минут, а после, в течение примерно 15-20 минут работал очень медленно.
"Ограничения были в масштабах Грузии. К этому времени погрешность искоренена. Сервис будет предоставляться поэтапно", - говорится в письменном ответе Silknet в соцсети.
Компания Silknet была основана в 2009 году тремя компаниями - АО "Объединенный телеком", ООО "Аджара телеком" и ООО "Ванекси".
В 2014 году компания Silknet приобрела WiMax Georgia (фиксированная беспроводная широкополосная связь), а в 2015 году - Vtel Georgia (фиксированная беспроводная широкополосная связь).
В 2018 году Silknet приобрела одного из крупнейших мобильных операторов в Грузии "Джеоселл" (Geocell).
По данным на январь 2023 года, у компании Silknet около 1,8 миллиона абонентов мобильной сети, 169,1 тысячи абонентов фиксированной сети, 320 тысяч пользователей имеют широкополосный доступ в Интернет, а 253,7 тысячи абонентов пользуются интернет-телевидением Silknet.