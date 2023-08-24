Прощай, Тото!
14:23 24.08.2023 (обновлено: 14:35 24.08.2023)
© photo: Sputnik / Andrey AlexandrovТото Кутуньо
© photo: Sputnik / Andrey Alexandrov
Сегодня Италия и весь мир прощаются с настоящим итальянцем, легендарным Тото Кутуньо. Ровно 40 лет назад, в 1983 году, он выиграл фестиваль в Сан-Ремо с песней L'Italiano, которую тогда отказался исполнять Челентано и о чем жалеет по сей день
В свое время нашему корреспонденту удалось встретиться и записать интервью с главным романтиком и символом итальянской эстрады Тото Кутуньо.
Под его песни влюблялись, плакали, мечтали и строили планы на будущее миллионы людей по всему миру. А французские хиты "Salut", "Et si tu n’existais pas", "L’ete indian" брутального итальянца в исполнении Джо Дассена стали олицетворением любви и романтики. Для одних с Тото Кутуньо ушли детство и молодость, но песни навсегда останутся в сердцах почитателей его творчества. Сегодня его композиции переносят в мир ностальгии, отрывая от действительности. Автор более трехсот песен Тото Кутуньо – самоучка, сыскавший оглушительный успех.
20 лет назад во время концерта "Сан-Ремо в Кремле" в Москве я пообщалась с символом итальянской эстрады Сальваторе Кутуньо, которого на разных континентах все звали Тото. Простой и открытый в общении маэстро, чья песня L'Italiano стала своеобразным национальным гимном, познакомил меня и с другими победителями фестиваля в Сан-Ремо.
© photo: courtesy of Miranda OganezovaМиранда Оганезова и Тото Кутуньо
Миранда Оганезова и Тото Кутуньо
© photo: courtesy of Miranda Oganezova
Обычно перед концертами артисты не любят давать интервью. Но, оказавшись рядом с Кутуньо, я не могла не попросить у него интервью. "Вы из Италии? Нет? А откуда вы так хорошо знаете итальянский?" – поинтересовался Тото Кутуньо. "В детстве, когда мама шла на работу, ей приходилось оставлять меня одну дома, и она включала пластинку "Лучшие итальянские песни". Я заслушивала ее до дыр. Я тогда решила, что когда вырасту, запишу с вами интервью!" – откровенно ответила я.
Это напоминало натуральную сцену из фильма неореализма. Любимец миллионов, казалось бы недосягаемый артист, неожиданно эмоционально обратился к своим коллегам – Аль Бано, солистам Ricchi e Poveri, Риккардо Фольи, Пупо и другим: "Ребята, придется задержаться". Кутуньо спросил, а кого еще я хотела бы записать и сфотографировать. "Всех", – мгновенно ответила я, удивляясь своей смелости. Так благодаря маэстро через минуту я уже фотографировала знаменитых итальянских артистов, а после интервью Аль Бано подарил мне свой новый диск.
© photo: courtesy of Miranda OganezovaЛегендарные итальянские артисты: Аль Бано, солисты Ricchi e Poveri, Риккардо Фольи, Пупо, Тото Кутуньо
Легендарные итальянские артисты: Аль Бано, солисты Ricchi e Poveri, Риккардо Фольи, Пупо, Тото Кутуньо
© photo: courtesy of Miranda Oganezova
Во время беседы с Тото Кутуньо я поинтересовалась, в чем секрет популярности итальянских певцов.
-Тото, как вы считаете, почему в мире особенное отношение к итальянской музыке?
- Потому что мы поем с душой. В Италии, когда рождается ребенок, то родители уже знают, что он будет певцом. Не имеет значения, станет ли он известным в стране. Главное, чтобы он пел. Для нас песня – это все. Поэтому Италия – родина оперы. А как поют серенады возлюбленным? Когда у итальянцев есть деньги, то они их сразу тратят. Им деньги нужны для того, чтобы познать прекрасное.
- В одно время зрители с нетерпением ждали фестиваль Сан-Ремо. Интересно, по-прежнему ли он пользуется такой популярностью?
- Фестиваль Сан-Ремо уже не такой популярный, как прежде. Самый большой интерес к нему был в 80-х годах. Тогда передачи с этого небольшого курортного города смотрел весь мир. Сегодня Италия старается вернуть былую славу. Фестиваль стал более разнообразным, вновь приезжают звезды мирового уровня…
© courtesy of Miranda OganezovaТото Кутуньо в окружении коллег
Тото Кутуньо в окружении коллег
© courtesy of Miranda Oganezova
- Во многих странах артисты поют под фонограмму. Какая ситуация в Италии?
- Подобной проблемы в Италии нет. Если певец не может петь вживую, ему нет места на сцене. У нас много талантливых исполнителей, поэтому бесталанные на сцене долго не продержатся. Если в стране в основном поют под фонограмму, это очень плохое явление. Из молодого поколения в Италии мне нравится много певцов. Например, выделю Тициано Ферро.
Во время интервью Кутуньо также отметил, что охотно поддержал идею спеть дуэт вместе с Дианой Гурцкой. Они познакомились во время концерта "Цветы и песни Сан-Ремо", после чего Кутуньо пригласил Диану в Италию, где были записаны песни.
"Грузины очень похожи на неаполитанцев, такие же теплые и добрые. Диана – талантливая певица. Я для нее обязательно напишу песню. Мы уже исполнили совместно одну песню", – сказал Кутуньо.
Тогда Тото отметил, что с удовольствием посетил бы Грузию. Спустя несколько лет он выступил в нашей стране во время рождественских праздников.
© courtesy of Miranda OganezovaАвтограф с нотами от Тото Кутуньо для грузинских поклонников
Автограф с нотами от Тото Кутуньо для грузинских поклонников
© courtesy of Miranda Oganezova
Итальянский певец, композитор и автор песен Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет после долгой и тяжелой болезни. 7 июля артисту исполнилось 80 лет.
В связи со смертью Тото Кутуньо его друг Адриано Челентано обратился к нему через прощальное письмо. Он назвал Тото Кутуньо великим человеком, которого невозможно забыть и напомнил, как в свое время отказался от песни L'Italiano, которая позднее стала знаменитой благодаря исполнению Кутуньо.
Итальянский певец Тото Кутуньо
© photo: Sputnik / Andrey Alexandrov/
Тото рассказал Челентано о новой песне и попросил ее исполнить. "Я всю ночь не спал и думал об успехе, который ждет тебя как исполнителя, а меня как автора", – вспомнил Челентано, которому не понравилась строка "Я настоящий итальянец". Кутуньо считал как раз Челентано истинным представителем народа Италии. Сейчас Челентано признался, что напрасно тогда отказался: "Иногда излишняя щепетильность может превратиться в глупость мирового масштаба".
"Прощай легенда", – пишут в соцсетях поклонники из разных стран, прощаясь с целой эпохой.