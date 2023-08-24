https://sputnik-georgia.ru/20230824/rosh-a-shana-kakogo-chisla-otmechayut-evreyskiy-novyy-god-v-2023-281615136.html

Рош а-Шана: какого числа отмечают еврейский Новый год в 2023?

Рош а-Шана: какого числа отмечают еврейский Новый год в 2023?

Рош а-Шана или еврейский Новый год, по иудейскому календарю отмечают первого числа месяца Тишрей 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T15:28+0400

2023-08-24T15:28+0400

2023-08-24T15:32+0400

справки

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Sputnik Грузия рассказывает, какого числа отмечают евреи Рош а-Шана, или Новый год, по григорианскому календарю в 2023 году. Какого числа отмечают?Обычно еврейский Новый год по григорианскому календарю выпадает на середину сентября - начало октября. Рош а-Шана (Рош ха-Шана, Рош хашана), что по-еврейский означает "голова года", в 2023-м наступит 15 сентября с заходом солнца. По еврейскому летоисчислению в этот день наступает 5784 год, соответствующий по светскому календарю 2023-2024 годам. В Рош а-Шана по еврейской традиции - это время раскаяния и духовного возрождения, так как в Новый год предопределяются события и судьбы на весь следующий год. Еврейский Новый год Впервые еврейский Новый год упоминается в устной Торе (Мишне), где праздник называют Йом Труа (напоминание о трубном звуке). Это связано с заповедью издавать трубный звук в праздник, так как в еврейский Новый год трубили в трубы и совершали жертвоприношения. Вначале Рош а-Шана длился один день, позже, из-за трудности точно определить новолуние, еврейский Новый год стали отмечать два дня. С еврейским Новым годом связано много важных событий. Так, например, евреи верят, что Рош а-Шана символизирует шестой день сотворения мира. Что именно в этот день Бог создал прародителя человечества - Адама, который, нарушив запрет, был изгнан из Рая. И с тех давних пор Всевышний в еврейский Новый год творит суд над людьми, определяя их судьбы на следующий год. Поэтому в Рош а-Шана проводят молитвенные службы, преисполненные покаяния и восхваления, чтобы повлиять на решение Творца. После еврейского Нового года наступают десять дней молитв и раскаяния. Евреи верят, что в этот период можно "изменить" вынесенный Богом вердикт, поэтому желают друг другу "хорошего приговора". Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки