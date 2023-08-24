https://sputnik-georgia.ru/20230824/strashnoe-dtp-v-kvemo-kartli-pogib-16-letniy-podrostok-281606677.html
Страшное ДТП в Квемо Картли: погиб 16-летний подросток
Страшное ДТП в Квемо Картли: погиб 16-летний подросток
Следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошло смертоносное ДТП 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T10:24+0400
2023-08-24T10:24+0400
2023-08-24T11:09+0400
происшествия
новости
грузия
квемо картли
дтп
авария
жертвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24851/25/248512567_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d2e728bc75c37c611c1895a109da22d3.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Чапали Болнисского района (регион Квемо Картли), на месте скончался 16-летний подросток.Как сообщает телекомпания "ТВ Пирвели", помимо 16-летнего подростка в автомобиле находились еще двое молодых людей. О состоянии их здоровья не сообщается. По факту начато расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
квемо картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24851/25/248512567_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_40394c114576ca19264a51b19fa50a74.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, квемо картли, дтп, авария, жертвы
происшествия, новости, грузия, квемо картли, дтп, авария, жертвы
Страшное ДТП в Квемо Картли: погиб 16-летний подросток
10:24 24.08.2023 (обновлено: 11:09 24.08.2023)
Следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошло смертоносное ДТП
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Чапали Болнисского района (регион Квемо Картли), на месте скончался 16-летний подросток.
Как сообщает телекомпания "ТВ Пирвели
", помимо 16-летнего подростка в автомобиле находились еще двое молодых людей. О состоянии их здоровья не сообщается.
По факту начато расследование.