https://sputnik-georgia.ru/20230824/strashnoe-dtp-v-kvemo-kartli-pogib-16-letniy-podrostok-281606677.html

Страшное ДТП в Квемо Картли: погиб 16-летний подросток

Страшное ДТП в Квемо Картли: погиб 16-летний подросток

Следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошло смертоносное ДТП 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Чапали Болнисского района (регион Квемо Картли), на месте скончался 16-летний подросток.Как сообщает телекомпания "ТВ Пирвели", помимо 16-летнего подростка в автомобиле находились еще двое молодых людей. О состоянии их здоровья не сообщается. По факту начато расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

квемо картли

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происшествия, новости, грузия, квемо картли, дтп, авария, жертвы