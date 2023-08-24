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Встреча Путина и Эрдогана может пройти в сентябре – источник
Встреча Путина и Эрдогана может пройти в сентябре – источник
Возможный визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по "зерновой сделке" 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T20:49+0400
2023-08-24T20:49+0400
2023-08-24T20:49+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Анкара рассчитывает, что переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в течение сентября, обсуждения по дате и места ведутся дипломатическими каналами, пока конкретики нет, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. В четверг телеграм-канал BRIEF со ссылкой на источник сообщил, что визит президента Турции в Сочи для встречи с российским коллегой запланирован на 4 сентября. Согласно информации, полученной газетой Yeni Şafak из президентских источников, возможный визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по "зерновой сделке"."Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган), мы рассчитываем на то, что встреча пройдет в сентябре. Но пока нет конкретики по дате и месту, это обсуждают дипломатические каналы. Мы проинформируем общественность", - сообщил собеседник агентства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, турция, анкара, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, политика, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, россия, турция, анкара, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, политика, обострение ситуации вокруг украины
Встреча Путина и Эрдогана может пройти в сентябре – источник
Возможный визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по "зерновой сделке"
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik.
Анкара рассчитывает, что переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в течение сентября, обсуждения по дате и места ведутся дипломатическими каналами, пока конкретики нет, сообщил РИА Новости
источник в администрации турецкого лидера.
В четверг телеграм-канал BRIEF со ссылкой на источник сообщил, что визит президента Турции в Сочи для встречи с российским коллегой запланирован на 4 сентября. Согласно информации, полученной газетой Yeni Şafak из президентских источников, возможный визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по "зерновой сделке".
С другой стороны, утверждается, что Турция считает альтернативные маршруты без России "нездоровыми". Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию.
"Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган), мы рассчитываем на то, что встреча пройдет в сентябре. Но пока нет конкретики по дате и месту, это обсуждают дипломатические каналы. Мы проинформируем общественность", - сообщил собеседник агентства.