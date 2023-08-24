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Землетрясение произошло на юге Грузии
Землетрясение произошло на юге Грузии
Эпицентр землетрясения находился в 54 километрах от Тбилиси и на глубине двух километров 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T18:35+0400
2023-08-24T18:35+0400
2023-08-24T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в километре от села Самеба в Дманисском районе, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло в 17:15 по тбилисскому времени, находился в 54 километрах от Тбилиси и на глубине двух километров.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, центр сейсмического мониторинга, землетрясения в грузии
грузия, новости, происшествия, центр сейсмического мониторинга, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло на юге Грузии
Эпицентр землетрясения находился в 54 километрах от Тбилиси и на глубине двух километров
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в километре от села Самеба в Дманисском районе, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения, которое произошло в 17:15 по тбилисскому времени, находился в 54 километрах от Тбилиси и на глубине двух километров.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.