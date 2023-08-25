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Турция продолжает обсуждение с российской стороной проекта "газового хаба"

Турция продолжает обсуждение с российской стороной проекта "газового хаба"

Для Анкары этот проект представляет высокий интерес 25.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 авг – Sputnik. Турция продолжает обсуждение с российской стороной проекта "газового хаба", сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице. Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что параметры проекта "газового хаба" в Турции еще обсуждаются.Как сообщал ранее телеканал CNN Türk со ссылкой на источники, энергетические проекты между Турцией и Россией, в частности, проект "газового хаба", могут обсудить в ходе планируемого переговоров президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года.Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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