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Турция продолжает обсуждение с российской стороной проекта "газового хаба"
Турция продолжает обсуждение с российской стороной проекта "газового хаба"
Для Анкары этот проект представляет высокий интерес 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T11:32+0400
2023-08-25T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг – Sputnik. Турция продолжает обсуждение с российской стороной проекта "газового хаба", сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице. Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что параметры проекта "газового хаба" в Турции еще обсуждаются.Как сообщал ранее телеканал CNN Türk со ссылкой на источники, энергетические проекты между Турцией и Россией, в частности, проект "газового хаба", могут обсудить в ходе планируемого переговоров президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года.Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, турция, анкара, реджеп тайип эрдоган, ереван, владимир путин, мид россии
Турция продолжает обсуждение с российской стороной проекта "газового хаба"
11:32 25.08.2023 (обновлено: 12:07 25.08.2023)
Для Анкары этот проект представляет высокий интерес
ТБИЛИСИ, 25 авг
– Sputnik.
Турция продолжает обсуждение с российской стороной проекта "газового хаба", сообщает РИА Новости
со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что параметры проекта "газового хаба" в Турции еще обсуждаются.
"Обсуждения идут. Для нас этот проект представляет высокий интерес", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о "затишье" в процессе реализации проекта.
Как сообщал ранее телеканал CNN Türk со ссылкой на источники, энергетические проекты между Турцией и Россией, в частности, проект "газового хаба", могут обсудить в ходе планируемого переговоров президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года.
Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма.
Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.