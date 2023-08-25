https://sputnik-georgia.ru/20230825/281668042.html

Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое

Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое

Война Запада против России и противостояние БРИКС - это агония бывших гегемонов, охваченных "болезненным страхом вымирания" 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T16:15+0400

2023-08-25T16:15+0400

2023-08-25T16:15+0400

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Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что XV саммит БРИКС, проходивший с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР), войдет в историю как событие, окончательно поставившее вопрос о ликвидации гегемонии Запада, наступлении новой эры и строительстве нового мирового порядка, пишет автор РИА Новости Кирилл Стрельников.На фоне практически официальной войны, объявленной России коллективным Западом, и колоссальных экономических и политических ресурсов, брошенных бывшими гегемонами на спасение своей "демократической" диктатуры, большая часть мира сделала свой выбор в пользу нового центра силы и новых правил мирового общежития.Среди результатов саммита можно и нужно выделить два основных и один главный.Первое: в рамках БРИКС было принято принципиальное решение о развитии и расширении. Для этого был разработан и принят документ, в котором изложены положения и принципы, а также процессы по рассмотрению заявок стран, желающих стать членами объединения, что превращает БРИКС в открытую систему, способную к динамичному масштабированию по всему миру, а значит - стремительному увеличению своего влияния.Чтобы два раза не вставать, лидеры БРИКС решили увеличить организацию сразу вдвое: в ее ряды были приняты Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Отсчет официального статуса членов БРИКС для этих стран начнется с первого дня председательства России в БРИКС - с 1 января 2024 года.Красноречивая статистика подтверждает слова премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что "включение новых членов в БРИКС укрепит группу и придаст новую динамику развитию и силу объединению, а также укрепит веру многих стран в возможность многостороннего миропорядка".Будет полезно вспомнить, что в свое время создание БРИКС было встречено на Западе насмешками и чуть ли не улюлюканьем. Например, в 2013-м Фонд Карнеги опубликовал доклад, где на пальцах объяснялось, что Западу волноваться совершенно не стоит, так как ни при каких условиях БРИКС не сможет предложить миру ничего нового, масштабного и привлекательного.Но потом западные счетоводы решили все же посчитать, и обнаружилось, что БРИКС - это 36% территории земного шара, 45% всего населения, 37,3% мирового ВВП, 38% мирового промышленного производства, почти половина залежей нефти и газа, а также половина всего производимого продовольствия, то есть БРИКС почти по всем параметрам обходит G7, куда входят самые развитые страны евро-атлантической оси.Иначе говоря, в общем и целом БРИКС от Запада не нужно ничего, а Западу от БРИКС - все. В ближайших планах - создание общей финансовой единицы БРИКС, создание пула валютных резервов для взаимной помощи на случай резкого сокращения золотовалютных резервов какой-либо страны-участницы, расширение возможностей Нового банка развития БРИКС, в деятельности которого хотели бы принять участие еще около 15 стран, кардинальное увеличение доли национальных валют во взаиморасчетах, запуск платежных инструментов и платформ на основе национальных валют, включая единую систему передачи финансовых сообщений (аналог SWIFT), и так далее и так далее.По словам президента России Владимира Путина, "набирает силу объективный необратимый процесс дедолларизации" - и по факту решения саммита БРИКС в ЮАР являются для американского доллара не просто первыми звоночками, а первыми аккордами похоронной мессы Моцарта.Но самым главным результатом саммита БРИКС стал неафишируемый, но явный политический триумф России.Никто не стремится встать под флаг проигрывающей стороны: игнорирование антироссийских санкций, взрывообразный рост взаимного товарооборота, единогласное избрание России председателем БРИКС на 2024-й, проведение следующего саммита организации в Казани и очередь желающих присоединиться к такому слабому и ни на что не влияющему союзу - все это красноречиво показывает, на кого сделал ставку мир за пределами "прекрасного сада".Глобальный Юг и Восток видят в России шанс. Шанс на новый, стабильный, справедливый мир, где учитываются интересы всех и поддерживается право развития по собственному пути для каждого.Война Запада против России и противостояние БРИКС - это агония бывших гегемонов, охваченных "болезненным страхом вымирания". Они поставили на карту все, но им нечего дать миру, кроме войны, деградации, политической и экономической диктатуры. На нашей стороне - правда, справедливость и железная воля, а значит - победа будет за нами.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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в мире, россия, политика, юар, аргентина, египет, нарендра моди, владимир путин, брикс, g7, колумнисты