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Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержаны 14 человек

Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержаны 14 человек

Задержанные рискуют лишиться свободы на срок от трех до семи лет 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T12:02+0400

2023-08-25T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в Тбилиси и регионах страны 14 человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Самому младшего из задержанных 25 лет, а самому старшему - 62 года. Трое из задержанных были судимы в прошлом. Во время обысков задержанных, их квартир и автомобилей полиция изъяла винтовки, пистолеты, автоматы, обрез, а также сотни патронов различного калибра, гранату. Помимо Тбилиси, задержания были произведены в Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Гурии, Самегрело-Земо Сванети, Кахети. Обвиняемым грозит от трех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, имерети, гурия, преступность в грузии