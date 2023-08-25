https://sputnik-georgia.ru/20230825/dostoprimechatelnosti-gruzii-dendrologicheskiy-park-v-shekvetili---video-281672497.html

Достопримечательности Грузии: дендрологический парк в Шекветили - видео

Достопримечательности Грузии: дендрологический парк в Шекветили - видео

На побережье Черного моря в Грузии находится необычное место. Это дендрологический парк в Шекветили. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как сегодня выглядит... 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T17:11+0400

2023-08-25T17:11+0400

2023-08-25T17:11+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

шекветили

природа

туристические достопримечательности

главные достопримечательности грузии

открой для себя грузию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/19/281671633_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf762c0605cc74d5a4ec62089917e127.jpg

Особую зрелищность природе парка придают гигантские деревья и множество уникальных растений. Тут есть магнолии, эвкалипты, секвойя, бамбуковая роща, разные виды хвойных деревьев. Четыре года на территорию парка привозили растения из разных регионов Грузии.Дендропарк в Шекветили был создан на средства грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили. Вход в парк и автостоянка бесплатные для всех посетителей, счет которым идет ежедневно на сотни и тысячи.

шекветили

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, шекветили, природа, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, открой для себя грузию, видео