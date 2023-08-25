https://sputnik-georgia.ru/20230825/dostoprimechatelnosti-gruzii-dendrologicheskiy-park-v-shekvetili---video-281672497.html
Достопримечательности Грузии: дендрологический парк в Шекветили - видео
Достопримечательности Грузии: дендрологический парк в Шекветили - видео
На побережье Черного моря в Грузии находится необычное место. Это дендрологический парк в Шекветили. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как сегодня выглядит... 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T17:11+0400
2023-08-25T17:11+0400
2023-08-25T17:11+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
шекветили
природа
туристические достопримечательности
главные достопримечательности грузии
открой для себя грузию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/19/281671633_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf762c0605cc74d5a4ec62089917e127.jpg
Особую зрелищность природе парка придают гигантские деревья и множество уникальных растений. Тут есть магнолии, эвкалипты, секвойя, бамбуковая роща, разные виды хвойных деревьев. Четыре года на территорию парка привозили растения из разных регионов Грузии.Дендропарк в Шекветили был создан на средства грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили. Вход в парк и автостоянка бесплатные для всех посетителей, счет которым идет ежедневно на сотни и тысячи.
шекветили
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/19/281671633_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_226e12ca338adbf52f18d653392bff41.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, шекветили, природа, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, открой для себя грузию, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, шекветили, природа, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, открой для себя грузию, видео
Достопримечательности Грузии: дендрологический парк в Шекветили - видео
На побережье Черного моря в Грузии находится необычное место. Это дендрологический парк в Шекветили. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как сегодня выглядит территория парка.
Особую зрелищность природе парка придают гигантские деревья и множество уникальных растений. Тут есть магнолии, эвкалипты, секвойя, бамбуковая роща, разные виды хвойных деревьев. Четыре года на территорию парка привозили растения из разных регионов Грузии.
Дендропарк в Шекветили был создан на средства грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили. Вход в парк и автостоянка бесплатные для всех посетителей, счет которым идет ежедневно на сотни и тысячи.