https://sputnik-georgia.ru/20230825/dvizhenie-transporta-vremenno-ogranichat-v-tsentre-tbilisi-281676013.html
Движение транспорта временно ограничат в центре Тбилиси
Движение транспорта временно ограничат в центре Тбилиси
По информации мэрии, причина ограничения в подключении кабельных каналов 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T19:54+0400
2023-08-25T19:54+0400
2023-08-25T19:57+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
мэрия тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0f/278599139_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_3c69c4d760a6ff45c1f76f1a195b624b.jpg
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Движение автотранспорта на одном из участке улицы Коте Макашвили в Тбилиси временно ограничат 26-27 августа с 00:00 до 06:00 часов, сообщает пресс-служба столичной мэрии. По информации мэрии, причина ограничения в подключении кабельных каналов. В этот период автомобили смогут двигаться с улицы Барнова по улицам Макашвили, Михаила Зандукели, Эрекле Татишвили, проспекту Меликишвили и улице Братьев Какабадзе, а с улицы Макашвили движение будет осуществляться по улицам Анастасии Эристави-Хоштария, Иване Кереселидзе и Барнова. Работы будут проведены по заказу городской службы развития инфраструктуры мэрии Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0f/278599139_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_74aac90d30a21d02a879f82768aca759.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
Движение транспорта временно ограничат в центре Тбилиси
19:54 25.08.2023 (обновлено: 19:57 25.08.2023)
По информации мэрии, причина ограничения в подключении кабельных каналов
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Движение автотранспорта на одном из участке улицы Коте Макашвили в Тбилиси временно ограничат 26-27 августа с 00:00 до 06:00 часов, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По информации мэрии, причина ограничения в подключении кабельных каналов.
В частности, ограничение коснется участка дороги от тупика Макашвили до пересечения улиц Барнова и Макашвили.
В этот период автомобили смогут двигаться с улицы Барнова по улицам Макашвили, Михаила Зандукели, Эрекле Татишвили, проспекту Меликишвили и улице Братьев Какабадзе, а с улицы Макашвили движение будет осуществляться по улицам Анастасии Эристави-Хоштария, Иване Кереселидзе и Барнова.
Работы будут проведены по заказу городской службы развития инфраструктуры мэрии Тбилиси.