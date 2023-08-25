https://sputnik-georgia.ru/20230825/dvizhenie-transporta-vremenno-ogranichat-v-tsentre-tbilisi-281676013.html

Движение транспорта временно ограничат в центре Тбилиси

Движение транспорта временно ограничат в центре Тбилиси

По информации мэрии, причина ограничения в подключении кабельных каналов 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T19:54+0400

2023-08-25T19:54+0400

2023-08-25T19:57+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

мэрия тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0f/278599139_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_3c69c4d760a6ff45c1f76f1a195b624b.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Движение автотранспорта на одном из участке улицы Коте Макашвили в Тбилиси временно ограничат 26-27 августа с 00:00 до 06:00 часов, сообщает пресс-служба столичной мэрии. По информации мэрии, причина ограничения в подключении кабельных каналов. В этот период автомобили смогут двигаться с улицы Барнова по улицам Макашвили, Михаила Зандукели, Эрекле Татишвили, проспекту Меликишвили и улице Братьев Какабадзе, а с улицы Макашвили движение будет осуществляться по улицам Анастасии Эристави-Хоштария, Иване Кереселидзе и Барнова. Работы будут проведены по заказу городской службы развития инфраструктуры мэрии Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси