https://sputnik-georgia.ru/20230825/gotovye-resheniya-i-novye-idei-gruziny-podelilis-vpechatleniyami-ot-sputnikpro-281667501.html

Готовые решения и новые идеи: грузины поделились впечатлениями от SputnikPro

Готовые решения и новые идеи: грузины поделились впечатлениями от SputnikPro

Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" на понятном языке поделились с гостями своим опытом. 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T15:20+0400

2023-08-25T15:20+0400

2023-08-25T15:20+0400

в мире

новости

общество

россия сегодня

sputnikpro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/19/281666593_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_0d6107655dfa751aaa4fdb7e3956b03b.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik, Михаил Воробьев. С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском". Журналисты и блогеры из Грузии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана получили возможность бесплатно расширить свои знания, обменявшись опытом с одними из лучших специалистов российской медиаотрасли. Сотрудники медиагруппы рассказали гостям о работе с соцсетями, нейросетями, дронами и виртуальной реальностью. Также слушатели узнали об особенностях при создании фото- и видеоконтента, написании заголовков. Аудитория проявила большой интерес к спикерам. Завершать лекции зачастую удавалось с трудом, поскольку участники продолжали задавать работникам медиагруппы всё новые и новые вопросы. Занятия то и дело оканчивались аплодисментами. Кроме того, участники получили уникальную возможность обменяться опытом друг с другом. Делали они это не только в перерывах между лекциями, но и вечером после занятий, чему способствовала преимущественно солнечная погода. Вместе участники семинаров посетили знаковые места Москвы и ознакомились с жизнью мегаполиса. Многие, благодаря "SputnikPro на Зубовском", побывали в российской столице впервые. Сотрудник центра изучения русского языка "Азбука" Нино Джапаридзе приехала на мастер-класс, чтобы научиться раскручивать и монетизировать свои онлайн-ресурсы. Нино также отметила, что у грузин в целом очень яркая творческая составляющая, а вот структурированию и дисциплине им стоит поучиться у российских журналистов. В то же время коллегам из РФ она посоветовала подходить к написанию материалов с большей душевностью. "Некоторые российские издания сухо передают информацию, я бы внесла немножечко тепла", – уточнила гостья. Оператор грузинского представительства казахстанского телеканала "Хабар 24" Шалва Сурамелашвили, в свою очередь, отметил, что в российской журналистике, в отличие от грузинской, значительно больше этики. "В Грузии свобода слова – можно писать всё и как хочешь. Но иногда это переходит грань", – сказал он корреспонденту Sputnik. Как отметили в разговоре с корреспондентом Sputnik участники мероприятия, в ходе мастер-класса они получили готовые решения и оригинальные идеи, реализация которых у себя на родине позволит им увеличить собственную аудиторию и улучшить качество производимого контента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, общество, россия сегодня, sputnikpro