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Греция в огне – лесной пожар на востоке страны назван крупнейшим в Европе
Греция в огне – лесной пожар на востоке страны назван крупнейшим в Европе
Точные данные о масштабном лесном пожаре были получены благодаря спутниковым снимкам 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T07:32+0400
2023-08-25T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг – Sputnik. Лесной пожар во Фракии и Восточной Македонии на северо-востоке Греции уничтожил 72 тысячи гектаров лесов и стал крупнейшим в Европе за последние годы, сообщила служба мониторинга Copernicus.Служба по запросу стран ЕС предоставляет картографические данные на основе спутниковых снимков. Греция запросила у нее карты и сведения о районах муниципалитета Александруполис и региона Эврос, которые пострадали от начавшегося 19 августа лесного пожара.Ведомство также привело данные мониторинга пожара в районе Парнита на севере Афин. Там общая выгоревшая площадь составила 3 027 гектаров.Возле горы Парнита, где расположен национальный парк, днем во вторник, 22 августа, начался масштабный пожар, остановить огонь не удавалось из-за сильных порывов ветра. В районе власти объявили эвакуацию нескольких населенных пунктов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, греция, европа, лесные пожары
в мире, новости, происшествия, греция, европа, лесные пожары
Греция в огне – лесной пожар на востоке страны назван крупнейшим в Европе
07:32 25.08.2023 (обновлено: 10:00 25.08.2023)
Точные данные о масштабном лесном пожаре были получены благодаря спутниковым снимкам
ТБИЛИСИ, 25 авг – Sputnik. Лесной пожар во Фракии и Восточной Македонии на северо-востоке Греции уничтожил 72 тысячи гектаров лесов и стал крупнейшим в Европе за последние годы, сообщила служба мониторинга Copernicus.
Служба по запросу стран ЕС предоставляет картографические данные на основе спутниковых снимков. Греция запросила у нее карты и сведения о районах муниципалитета Александруполис и региона Эврос, которые пострадали от начавшегося 19 августа лесного пожара.
"Команда быстрого картографирования представила второй итог мониторинга крупных лесных пожаров в Восточной Македонии и регионе Фракия. При общей площади пожаров 72 344 гектаров этот лесной пожар является крупнейшим зарегистрированным на европейской территории за последние годы", – сообщила служба.
Ведомство также привело данные мониторинга пожара в районе Парнита на севере Афин. Там общая выгоревшая площадь составила 3 027 гектаров.
Возле горы Парнита, где расположен национальный парк, днем во вторник, 22 августа, начался масштабный пожар, остановить огонь не удавалось из-за сильных порывов ветра. В районе власти объявили эвакуацию нескольких населенных пунктов.