https://sputnik-georgia.ru/20230825/gretsiya-v-ogne--lesnoy-pozhar-na-vostoke-strany-nazvan-krupneyshim-v-evrope--281648896.html

Греция в огне – лесной пожар на востоке страны назван крупнейшим в Европе

Греция в огне – лесной пожар на востоке страны назван крупнейшим в Европе

Точные данные о масштабном лесном пожаре были получены благодаря спутниковым снимкам 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T07:32+0400

2023-08-25T07:32+0400

2023-08-25T10:00+0400

в мире

новости

происшествия

греция

европа

лесные пожары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/19/281651835_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_618f25354817097d28d1953d65f14fa0.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг – Sputnik. Лесной пожар во Фракии и Восточной Македонии на северо-востоке Греции уничтожил 72 тысячи гектаров лесов и стал крупнейшим в Европе за последние годы, сообщила служба мониторинга Copernicus.Служба по запросу стран ЕС предоставляет картографические данные на основе спутниковых снимков. Греция запросила у нее карты и сведения о районах муниципалитета Александруполис и региона Эврос, которые пострадали от начавшегося 19 августа лесного пожара.Ведомство также привело данные мониторинга пожара в районе Парнита на севере Афин. Там общая выгоревшая площадь составила 3 027 гектаров.Возле горы Парнита, где расположен национальный парк, днем во вторник, 22 августа, начался масштабный пожар, остановить огонь не удавалось из-за сильных порывов ветра. В районе власти объявили эвакуацию нескольких населенных пунктов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

греция

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, греция, европа, лесные пожары