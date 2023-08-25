https://sputnik-georgia.ru/20230825/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novye-dannye-281649050.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T09:01+0400

2023-08-25T09:01+0400

2023-08-25T09:01+0400

грузия

новости

россия

экономика

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24788/97/247889786_0:48:1000:611_1920x0_80_0_0_bf07d20ffed0e4105660d6dd67d72cc2.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2023 года вырос почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,5 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос более чем на 26%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". За отчетный период из Грузии в РФ вывезли более 69 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 47,6 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, более 36,5 тысячи тонн натурального виноградного вина, почти 36,2 тысячи тонн ферросплавов, а также 4,8 тысячи легковых автомобилей и так далее. Из России завезли 553,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, почти 356 тысяч тонн природного и попутного газов, 93,4 тысячи тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки, 62,1 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, а также 45 тысяч тонн прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"