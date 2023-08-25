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Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T09:01+0400
2023-08-25T09:01+0400
2023-08-25T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2023 года вырос почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,5 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос более чем на 26%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". За отчетный период из Грузии в РФ вывезли более 69 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 47,6 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, более 36,5 тысячи тонн натурального виноградного вина, почти 36,2 тысячи тонн ферросплавов, а также 4,8 тысячи легковых автомобилей и так далее. Из России завезли 553,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, почти 356 тысяч тонн природного и попутного газов, 93,4 тысячи тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки, 62,1 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, а также 45 тысяч тонн прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2023 года вырос почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,5 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос более чем на 26%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-июль 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
416,2
26,2
Импорт
1 087,5
24,2
Всего
1 503,7
24,7
За отчетный период из Грузии в РФ вывезли более 69 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 47,6 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, более 36,5 тысячи тонн натурального виноградного вина, почти 36,2 тысячи тонн ферросплавов, а также 4,8 тысячи легковых автомобилей и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в России товаров за январь-июль 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
99,2
37,4
Легковые автомобили
65,8
195,4
Ферросплавы
45,4
-51,3
Минеральные воды
37,8
56,6
Лимонад
36,8
124,9
Из России завезли 553,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, почти 356 тысяч тонн природного и попутного газов, 93,4 тысячи тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки, 62,1 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, а также 45 тысяч тонн прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-июль 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
383,3
51,3
Газ
93,9
123,5
Бутылки и стеклянная тара
31,6
101,3
Прутки из углеродистой стали
27,5
38,1
Пшеничная мука
26,1
-26,7
В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.