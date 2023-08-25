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Народные приметы на Михеев день 2023: что нельзя делать 27 августа?

Народные приметы на Михеев день 2023: что нельзя делать 27 августа?

Православная церковь 27 августа поминает шестого из 12 малых пророков – святого Михея, предсказавшего рождение Спасителя мира 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T20:52+0400

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В народе праздник, с которым связано много примет и запретов, называют Михеев день, или Михей Тиховей. Что нельзя делать в Михеев день, о народных приметах 27 августа, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Михеев день сориться, завидовать, ругаться и повышать голос, особенно на старших. Также 27 августа нельзя громко разговаривать и распевать песни – по приметам можно спугнуть благополучие. Михеев день выпадает на последний день Успенского поста, поэтому нельзя 27 августа венчаться и устраивать застолья. Также в праздник нельзя есть скоромную пищу и распивать спиртные напитки. Готовить в Михеев день блюда из теста, даже постные, нельзя – по народным приметам нарушителей целый год будет мучать постоянное чувство голода. Работать в саду в Михеев день нельзя – это плохая примета, урожай будет скудным, поэтому садоводы и виноградари 27 августа просят святого о хорошем урожае. Есть примета, что ходить в старой и грязной одежде в Михеев день нельзя, особенно молодым девушкам – выйти замуж будет очень сложно. Народные приметы По народным приметам сентябрь ожидается дождливый, если в Михеев день подует сильный ветер, а если 27 августа выдастся безветренная погода, значит осадков в сентябре будет мало. Есть примета, что подымится сильный ветер, если утренняя заря в Михеев день окрасилась в алый цвет, а если ветер северный – значит урожай ржи будет богатый. Если новолуние выпадает на 27 августа – это явная примета, что погода через неделю может измениться кардинально. Материал подготовлен на основе открытых источников

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