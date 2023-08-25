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Политолог Чадаев о саммите БРИКС, надеждах Африки на Россию и ловушке для ВСУ – видео
Политолог Чадаев о саммите БРИКС, надеждах Африки на Россию и ловушке для ВСУ – видео
Зачем Запад публично дает ВСУ советы – смотрите в видео 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T12:47+0400
2023-08-25T12:47+0400
2023-08-25T12:47+0400
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Почему страны БРИКС не должны повторять ошибки Евросоюза? Для чего организация создает очередь на вступление новых стран? Почему африканцы верят в Россию и есть ли у Франции шансы вернуть былое влияние в регионе? Зачем Запад публично дает ВСУ вредные советы? Нужно ли учить школьников управлению дронами? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дает военно-политический технолог Алексей Чадаев.
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мультимедиа, видео, брикс, африка, франция, в мире, видео
мультимедиа, видео, брикс, африка, франция, в мире, видео
Политолог Чадаев о саммите БРИКС, надеждах Африки на Россию и ловушке для ВСУ – видео
Зачем Запад публично дает ВСУ советы – смотрите в видео
Почему страны БРИКС не должны повторять ошибки Евросоюза? Для чего организация создает очередь на вступление новых стран? Почему африканцы верят в Россию и есть ли у Франции шансы вернуть былое влияние в регионе? Зачем Запад публично дает ВСУ вредные советы? Нужно ли учить школьников управлению дронами?
Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дает военно-политический технолог Алексей Чадаев.