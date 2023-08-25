https://sputnik-georgia.ru/20230825/politolog-chadaev-o-sammite-briks-nadezhdakh-afriki-na-rossiyu-i-lovushke-dlya-vsu--video-281654433.html

Политолог Чадаев о саммите БРИКС, надеждах Африки на Россию и ловушке для ВСУ – видео

Политолог Чадаев о саммите БРИКС, надеждах Африки на Россию и ловушке для ВСУ – видео

Зачем Запад публично дает ВСУ советы – смотрите в видео 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T12:47+0400

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Почему страны БРИКС не должны повторять ошибки Евросоюза? Для чего организация создает очередь на вступление новых стран? Почему африканцы верят в Россию и есть ли у Франции шансы вернуть былое влияние в регионе? Зачем Запад публично дает ВСУ вредные советы? Нужно ли учить школьников управлению дронами? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дает военно-политический технолог Алексей Чадаев.

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