https://sputnik-georgia.ru/20230825/skandal-s-neboskrebami---pridet-li-mer-tbilisi-v-sakrebulo-dlya-rassmotreniya-voprosa-281665861.html
Скандал с небоскребами – придет ли мэр Тбилиси в сакребуло для рассмотрения вопроса
Скандал с небоскребами – придет ли мэр Тбилиси в сакребуло для рассмотрения вопроса
Проект предусматривает обновление дорожной инфраструктуры и новые дороги, что позволит избежать существующего транспортного коллапса, заявили в мэрии 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T14:28+0400
2023-08-25T14:28+0400
2023-08-25T15:36+0400
грузия
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сакребуло тбилиси
мэрия тбилиси
лагуна вере
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Утверждение изменения плана застройки центра Тбилиси в районе бассейна "Лагуна Вере" рядом с площадью Героев в городском совете (сакребуло) сопровождается новым конфликтом между оппозицией и властями. На территории рядом с бассейном, где в советский период располагалась шелкоткацкая фабрика, планируется построить многофункциональный высотный жилой комплекс. Против застройки небоскребами выступает часть оппозиции и экоактивисты. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой есть большинство голосов для принятия решения в сакребуло, не видят необходимости в присутствии мэра Тбилиси на заседании. "Абсолютно непонятно, почему мэр Тбилиси должен прийти в связи с планом регулирования конкретной застройки. Это политическая манипуляция. К примеру, когда речь идет о проекте Лагуна Вере, никто не говорит, что там и сегодня стоят здания. Там исторически была фабрика, много бензоколонок", - заявил депутат сакребуло от правящей партии Реваз Сохадзе. Проект застройки: за и против У оппозиции и экоактивистов есть ряд аргументом против проекта, предлагаемого мэрией, первый из которых - вероятность увеличения пробок на территории площади Героев из-за жилого комплекса. В мэрии Тбилиси уже заявили, что проект предусматривает обновление дорожной инфраструктуры и новые дороги, что позволит избежать существующего транспортного коллапса. Площадь Героев в Тбилиси представляет собой транспортный узел, соединяющий исторический центр и восточную часть города, а также железнодорожный вокзал с самыми густозаселенными районами Тбилиси Ваке и Сабуртало. В часы пик это самый загруженный транспортный участок города. Второй аргумент оппозиции – это порча вида города и площади. На сегодняшний день на месте будущих небоскребов находится заброшенное здание фабрики, где проводятся выставки и концерты. "Мы можем спорить вокруг числа этажей и никогда не достичь согласия, но, по-моему мнению, проект будет один из важных для города и станет достопримечательностью", - сказал Сохадзе. Исторически именно на территории площади Героев до появления высотных корпусов в спальных районах находилось самое высокое здание в Тбилиси. Третьим аргументом оппозиции является вопрос озеленения города. В мэрии Тбилиси уже заявили, что территория жилого комплекса будет озелена в соответствие с новыми правилами застройки, которые предполагают устройство зеленых островков и высадку деревьев. Что будет с бассейном Самый крупный бассейн Тбилиси "Лагуна Вере", построенный в конце 1970-х годов, будет восстановлен. Его постройкой займется компания "Нео Cити девелопмент" , которая приобрела территорию бассейна, закрытого в 2014 году, у компании грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Комплекс строился с 1965 по 1978 год по проекту грузинских архитекторов Шота Кавлашвили, Гурама Абуладзе и Рамаза Кихадзе, мозаики выполнены Кокой Игнатовым. "Лагуна Вере" был первым водным спортивным комплексом на Кавказе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сакребуло тбилиси, мэрия тбилиси, лагуна вере, каха каладзе
грузия, новости, политика, сакребуло тбилиси, мэрия тбилиси, лагуна вере, каха каладзе
Скандал с небоскребами – придет ли мэр Тбилиси в сакребуло для рассмотрения вопроса
14:28 25.08.2023 (обновлено: 15:36 25.08.2023)
Проект предусматривает обновление дорожной инфраструктуры и новые дороги, что позволит избежать существующего транспортного коллапса, заявили в мэрии
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Утверждение изменения плана застройки центра Тбилиси в районе бассейна "Лагуна Вере" рядом с площадью Героев в городском совете (сакребуло) сопровождается новым конфликтом между оппозицией и властями.
На территории рядом с бассейном, где в советский период располагалась шелкоткацкая фабрика, планируется построить многофункциональный высотный жилой комплекс. Против застройки небоскребами выступает часть оппозиции и экоактивисты.
"Мы требуем, чтобы сам мэр Тбилиси Каха Каладзе пришел в сакребуло и ответил жителям Тбилиси, для чего эти проекты нужны", - озвучил требование оппозиции депутат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой есть большинство голосов для принятия решения в сакребуло, не видят необходимости в присутствии мэра Тбилиси на заседании.
"Абсолютно непонятно, почему мэр Тбилиси должен прийти в связи с планом регулирования конкретной застройки. Это политическая манипуляция. К примеру, когда речь идет о проекте Лагуна Вере, никто не говорит, что там и сегодня стоят здания. Там исторически была фабрика, много бензоколонок", - заявил депутат сакребуло от правящей партии Реваз Сохадзе.
Проект застройки: за и против
У оппозиции и экоактивистов есть ряд аргументом против проекта, предлагаемого мэрией, первый из которых - вероятность увеличения пробок на территории площади Героев из-за жилого комплекса.
В мэрии Тбилиси уже заявили, что проект предусматривает обновление дорожной инфраструктуры и новые дороги, что позволит избежать существующего транспортного коллапса.
Площадь Героев в Тбилиси представляет собой транспортный узел, соединяющий исторический центр и восточную часть города, а также железнодорожный вокзал с самыми густозаселенными районами Тбилиси Ваке и Сабуртало. В часы пик это самый загруженный транспортный участок города.
"То, что сегодня на этой территории транспортный коллапс – это проблема как раз хаотичной застройки. А по сегодняшнему проекту мы получим абсолютно подконтрольную ситуацию", - сказал Сохадзе.
Второй аргумент оппозиции – это порча вида города и площади. На сегодняшний день на месте будущих небоскребов находится заброшенное здание фабрики, где проводятся выставки и концерты.
"Мы можем спорить вокруг числа этажей и никогда не достичь согласия, но, по-моему мнению, проект будет один из важных для города и станет достопримечательностью", - сказал Сохадзе.
Исторически именно на территории площади Героев до появления высотных корпусов в спальных районах находилось самое высокое здание в Тбилиси.
Третьим аргументом оппозиции является вопрос озеленения города. В мэрии Тбилиси уже заявили, что территория жилого комплекса будет озелена в соответствие с новыми правилами застройки, которые предполагают устройство зеленых островков и высадку деревьев.
Что будет с бассейном
Самый крупный бассейн Тбилиси "Лагуна Вере", построенный в конце 1970-х годов, будет восстановлен. Его постройкой займется компания "Нео Cити девелопмент" , которая приобрела территорию бассейна, закрытого в 2014 году, у компании грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Комплекс строился с 1965 по 1978 год по проекту грузинских архитекторов Шота Кавлашвили, Гурама Абуладзе и Рамаза Кихадзе, мозаики выполнены Кокой Игнатовым. "Лагуна Вере" был первым водным спортивным комплексом на Кавказе.