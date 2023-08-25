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Скандал с небоскребами в Тбилиси – оппозиция настаивает на расследовании
Скандал с небоскребами в Тбилиси – оппозиция настаивает на расследовании
Самый большой ажиотаж вызвал проект строительства двух 52-этажных домов около бывшего бассейна "Лагуна вере" 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T17:38+0400
2023-08-25T17:38+0400
2023-08-25T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Депутаты сакребуло (горсобрание) Тбилиси от оппозиционной партии "За Грузию" призвали прокуратуру расследовать планируемое строительство небоскребов в столице на предмет политической коррупции. Сакребуло Тбилиси в пятницу рассмотрит вопрос изменения статуса нескольких зон в Тбилиси для строительства там высотных зданий. Оппозиционеры утверждают, что строить их будут компании, принадлежащие семьям депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и приближенным к партии бизнесменам – Нино Цилосани, Вано Чхартишвили и Гочи Энукидзе. Речь идет о строительстве высотных жилых зданий в семи точках Тбилиси. Самый большой ажиотаж среди экоактивистов и оппозиционеров вызвал проект строительства двух 52-этажных домов у площади Героев, неподалеку от бывшего бассейна "Лагуна вере".Высотки планируется построить на территории бывшей шелкоткацкой фабрики. Противники проекта считают, что подобная застройка приведет к транспортному и экологическому коллапсу. Высотки возведут рядом с местом впадения реки Вере в Куру.В мэрии Тбилиси подобные обвинения опровергают.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, лагуна вере, тбилиси
грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, лагуна вере, тбилиси
Скандал с небоскребами в Тбилиси – оппозиция настаивает на расследовании
Самый большой ажиотаж вызвал проект строительства двух 52-этажных домов около бывшего бассейна "Лагуна вере"
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Депутаты сакребуло (горсобрание) Тбилиси от оппозиционной партии "За Грузию" призвали прокуратуру расследовать планируемое строительство небоскребов в столице на предмет политической коррупции.
Сакребуло Тбилиси в пятницу рассмотрит вопрос изменения статуса нескольких зон в Тбилиси для строительства там высотных зданий. Оппозиционеры утверждают, что строить их будут компании, принадлежащие семьям депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и приближенным к партии бизнесменам – Нино Цилосани, Вано Чхартишвили и Гочи Энукидзе.
"Обращаемся к Генеральной прокуратуре с просьбой незамедлительно начать расследование и установить, есть ли политическая коррупция в выдаче разрешений на осуществление неподходящих городу строительных работ депутатам "Грузинской мечты", членам их семей, родственникам премьер-министра, компаниям жертвующим "Грузинской мечте", – заявил депутат сакребуло Георгий Шарашидзе.
Речь идет о строительстве высотных жилых зданий в семи точках Тбилиси. Самый большой ажиотаж среди экоактивистов и оппозиционеров вызвал проект строительства двух 52-этажных домов у площади Героев, неподалеку от бывшего бассейна "Лагуна вере".
Высотки планируется построить на территории бывшей шелкоткацкой фабрики. Противники проекта считают, что подобная застройка приведет к транспортному и экологическому коллапсу. Высотки возведут рядом с местом впадения реки Вере в Куру.
В мэрии Тбилиси подобные обвинения опровергают.