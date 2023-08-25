https://sputnik-georgia.ru/20230825/skandal-s-neboskrebami-v-tbilisi--oppozitsiya-nastaivaet-na-rassledovanii-281672618.html

Скандал с небоскребами в Тбилиси – оппозиция настаивает на расследовании

Скандал с небоскребами в Тбилиси – оппозиция настаивает на расследовании

Самый большой ажиотаж вызвал проект строительства двух 52-этажных домов около бывшего бассейна "Лагуна вере" 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T17:38+0400

2023-08-25T17:38+0400

2023-08-25T17:38+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта - демократическая грузия

лагуна вере

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/19/274241701_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_943690fc94be1994daceb0a113e4f69f.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Депутаты сакребуло (горсобрание) Тбилиси от оппозиционной партии "За Грузию" призвали прокуратуру расследовать планируемое строительство небоскребов в столице на предмет политической коррупции. Сакребуло Тбилиси в пятницу рассмотрит вопрос изменения статуса нескольких зон в Тбилиси для строительства там высотных зданий. Оппозиционеры утверждают, что строить их будут компании, принадлежащие семьям депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и приближенным к партии бизнесменам – Нино Цилосани, Вано Чхартишвили и Гочи Энукидзе. Речь идет о строительстве высотных жилых зданий в семи точках Тбилиси. Самый большой ажиотаж среди экоактивистов и оппозиционеров вызвал проект строительства двух 52-этажных домов у площади Героев, неподалеку от бывшего бассейна "Лагуна вере".Высотки планируется построить на территории бывшей шелкоткацкой фабрики. Противники проекта считают, что подобная застройка приведет к транспортному и экологическому коллапсу. Высотки возведут рядом с местом впадения реки Вере в Куру.В мэрии Тбилиси подобные обвинения опровергают.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, лагуна вере, тбилиси