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Сожжение Корана будет запрещено в Дании
Сожжение Корана будет запрещено в Дании
За сожжение Корана или Библии в общественных местах будут наказывать 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T18:38+0400
2023-08-25T18:38+0400
2023-08-25T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Правительство Дании намерено запретить сожжение религиозных книг, в том числе Корана и Библии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.Этим летом в Швеции и Дании прошли акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана, что резко осудили Организация исламского сотрудничества и многие ее члены. Речь идет о расширении ограничений на сожжение иностранных флагов и запрете ненадлежащего обращения с предметами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины.В Багдаде протестующие взяли штурмом посольство Швеции>>Наказанием за подобные действия будет штраф или лишение свободны на срок до двух лет."Это важный политический сигнал, который Дания хочет направить миру", - отметил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.МИД Турции уже пять раз вызывал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, дания, турция, швеция
в мире, новости, политика, дания, турция, швеция
Сожжение Корана будет запрещено в Дании
За сожжение Корана или Библии в общественных местах будут наказывать
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Правительство Дании намерено запретить сожжение религиозных книг, в том числе Корана и Библии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
Этим летом в Швеции и Дании прошли акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана, что резко осудили Организация исламского сотрудничества и многие ее члены.
"Законопроект будет предусматривать наказания за такие вещи, как, например, сожжение Корана или Библии в общественных местах", - цитирует РИА Новости министра юстиции Дании Петера Хуммельгора.
Речь идет о расширении ограничений на сожжение иностранных флагов и запрете ненадлежащего обращения с предметами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины.
Наказанием за подобные действия будет штраф или лишение свободны на срок до двух лет.
"Это важный политический сигнал, который Дания хочет направить миру", - отметил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
МИД Турции уже пять раз вызывал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене.