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Сожжение Корана будет запрещено в Дании

Сожжение Корана будет запрещено в Дании

За сожжение Корана или Библии в общественных местах будут наказывать 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T18:38+0400

2023-08-25T18:38+0400

2023-08-25T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Правительство Дании намерено запретить сожжение религиозных книг, в том числе Корана и Библии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.Этим летом в Швеции и Дании прошли акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана, что резко осудили Организация исламского сотрудничества и многие ее члены. Речь идет о расширении ограничений на сожжение иностранных флагов и запрете ненадлежащего обращения с предметами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины.В Багдаде протестующие взяли штурмом посольство Швеции>>Наказанием за подобные действия будет штраф или лишение свободны на срок до двух лет."Это важный политический сигнал, который Дания хочет направить миру", - отметил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.МИД Турции уже пять раз вызывал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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