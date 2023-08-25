https://sputnik-georgia.ru/20230825/sroki-istekayut-zhelayuschikh-izmenit-portfel-pensionnykh-nakopleniy-v-gruzii-poka-malo-281666133.html
Сроки истекают: желающих изменить портфель пенсионных накоплений в Грузии пока мало
Сроки истекают: желающих изменить портфель пенсионных накоплений в Грузии пока мало
Представитель Пенсионного агентства объяснил, почему граждане Грузии не спешат менять предложенные государством условия 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T14:55+0400
2023-08-25T14:55+0400
2023-08-25T15:43+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Желание изменить портфель пенсионных накоплений в Грузии, которые отличаются уровнем инвестиционных рисков, к этому времени изъявили около 4 тысяч граждан Грузии, включенных в систему, заявил старший инвестиционный офицер Пенсионного агентства Грузии Гога Меликидзе в интервью медиаплатформе BMG. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,4 миллиона граждан Грузии. До 6 сентября включительно им предоставляется возможность выбрать один из трех портфелей инвестирования - с низким, средним и высоким риском.По его словам, низкая активность граждан связана с тем, что участники накопительной пенсионной системы понимают, с чем связано предложенное государством распределение портфелей по возрастным группам: до 40 лет – растущий инвестиционный портфель, связанный высоким риском; от 40 до 50 лет – в смешанный, то есть со средним риском; 50 лет и выше – стабильный инвестиционный портфель с низким риском."Низкая обращаемость означает не то, что люди не информированы, а то, что правильно распределено по портфелям и с учетом лучших интересов участников", - сказал Меликидзе. Он пояснил, что, согласно закону, чтобы лучшие интересы участников были защищены, для тех, кому до 40 лет, лучше, чтобы в их портфеле было много акций, так как они обеспечивают лучший рост доходов. Когда у человека есть время для долгосрочных инвестиций, предпочтительнее покупать долгосрочные акции, и это принесет долгосрочную выгоду, сказал он.Что касается граждан, чей возраст близок к пенсионному, желательно, чтобы в портфеле у них было меньше акций, чтобы риск был не высоким, добавил Меликидзе.Детали новшества Согласно нововведению, участники накопительной пенсионной системы, которые сами не выберут желаемый портфель, будут автоматически распределены по разным портфелям в соответствии с их возрастом. Те, кто решит пока ничего не менять, при желании сможет изменить портфель через год. Вносить изменения можно будет раз в год. При этом ни один из портфелей не предполагает потери накоплений, а будет отличаться лишь скоростью роста пенсионных активов. Изменить портфель можно несколькими способами: с личной электронной страницы – my.pensions.ge; а также в Домах юстиции или офисе пенсионного агентства. Чтобы внести изменения онлайн, потребуется электронная подпись, для завершения оформления заявления. Те, у кого нет устройства для электронной подписи, должны будут идти в Дом юстиции. Пенсионная схема Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9,2 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 23 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 212,9 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, дом юстиции
грузия, экономика, новости, тбилиси, дом юстиции
Сроки истекают: желающих изменить портфель пенсионных накоплений в Грузии пока мало
14:55 25.08.2023 (обновлено: 15:43 25.08.2023)
Представитель Пенсионного агентства объяснил, почему граждане Грузии не спешат менять предложенные государством условия
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Желание изменить портфель пенсионных накоплений в Грузии, которые отличаются уровнем инвестиционных рисков, к этому времени изъявили около 4 тысяч граждан Грузии, включенных в систему, заявил старший инвестиционный офицер Пенсионного агентства Грузии Гога Меликидзе в интервью медиаплатформе BMG.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,4 миллиона граждан Грузии. До 6 сентября включительно им предоставляется возможность выбрать один из трех портфелей инвестирования - с низким, средним и высоким риском.
"Статистика меняется ежедневно, но высокой обращаемости нет. На данном этапе до 4 тысяч человек и обращаемость довольно низкая. Распределение по портфелям, которое предусмотрено законом, вполне оптимально", - заявил Меликидзе.
По его словам, низкая активность граждан связана с тем, что участники накопительной пенсионной системы понимают, с чем связано предложенное государством распределение портфелей по возрастным группам: до 40 лет – растущий инвестиционный портфель, связанный высоким риском; от 40 до 50 лет – в смешанный, то есть со средним риском; 50 лет и выше – стабильный инвестиционный портфель с низким риском.
"Низкая обращаемость означает не то, что люди не информированы, а то, что правильно распределено по портфелям и с учетом лучших интересов участников", - сказал Меликидзе.
Он пояснил, что, согласно закону, чтобы лучшие интересы участников были защищены, для тех, кому до 40 лет, лучше, чтобы в их портфеле было много акций, так как они обеспечивают лучший рост доходов.
Когда у человека есть время для долгосрочных инвестиций, предпочтительнее покупать долгосрочные акции, и это принесет долгосрочную выгоду, сказал он.
Что касается граждан, чей возраст близок к пенсионному, желательно, чтобы в портфеле у них было меньше акций, чтобы риск был не высоким, добавил Меликидзе.
Детали новшества
Согласно нововведению, участники накопительной пенсионной системы, которые сами не выберут желаемый портфель, будут автоматически распределены по разным портфелям в соответствии с их возрастом.
Те, кто решит пока ничего не менять, при желании сможет изменить портфель через год. Вносить изменения можно будет раз в год.
При этом ни один из портфелей не предполагает потери накоплений, а будет отличаться лишь скоростью роста пенсионных активов.
Изменить портфель можно несколькими способами: с личной электронной страницы – my.pensions.ge; а также в Домах юстиции или офисе пенсионного агентства.
Чтобы внести изменения онлайн, потребуется электронная подпись, для завершения оформления заявления. Те, у кого нет устройства для электронной подписи, должны будут идти в Дом юстиции.
Пенсионная схема
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9,2 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 23 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 212,9 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.