https://sputnik-georgia.ru/20230825/sroki-istekayut-zhelayuschikh-izmenit-portfel-pensionnykh-nakopleniy-v-gruzii-poka-malo-281666133.html

Сроки истекают: желающих изменить портфель пенсионных накоплений в Грузии пока мало

Сроки истекают: желающих изменить портфель пенсионных накоплений в Грузии пока мало

Представитель Пенсионного агентства объяснил, почему граждане Грузии не спешат менять предложенные государством условия 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T14:55+0400

2023-08-25T14:55+0400

2023-08-25T15:43+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Желание изменить портфель пенсионных накоплений в Грузии, которые отличаются уровнем инвестиционных рисков, к этому времени изъявили около 4 тысяч граждан Грузии, включенных в систему, заявил старший инвестиционный офицер Пенсионного агентства Грузии Гога Меликидзе в интервью медиаплатформе BMG. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,4 миллиона граждан Грузии. До 6 сентября включительно им предоставляется возможность выбрать один из трех портфелей инвестирования - с низким, средним и высоким риском.По его словам, низкая активность граждан связана с тем, что участники накопительной пенсионной системы понимают, с чем связано предложенное государством распределение портфелей по возрастным группам: до 40 лет – растущий инвестиционный портфель, связанный высоким риском; от 40 до 50 лет – в смешанный, то есть со средним риском; 50 лет и выше – стабильный инвестиционный портфель с низким риском."Низкая обращаемость означает не то, что люди не информированы, а то, что правильно распределено по портфелям и с учетом лучших интересов участников", - сказал Меликидзе. Он пояснил, что, согласно закону, чтобы лучшие интересы участников были защищены, для тех, кому до 40 лет, лучше, чтобы в их портфеле было много акций, так как они обеспечивают лучший рост доходов. Когда у человека есть время для долгосрочных инвестиций, предпочтительнее покупать долгосрочные акции, и это принесет долгосрочную выгоду, сказал он.Что касается граждан, чей возраст близок к пенсионному, желательно, чтобы в портфеле у них было меньше акций, чтобы риск был не высоким, добавил Меликидзе.Детали новшества Согласно нововведению, участники накопительной пенсионной системы, которые сами не выберут желаемый портфель, будут автоматически распределены по разным портфелям в соответствии с их возрастом. Те, кто решит пока ничего не менять, при желании сможет изменить портфель через год. Вносить изменения можно будет раз в год. При этом ни один из портфелей не предполагает потери накоплений, а будет отличаться лишь скоростью роста пенсионных активов. Изменить портфель можно несколькими способами: с личной электронной страницы – my.pensions.ge; а также в Домах юстиции или офисе пенсионного агентства. Чтобы внести изменения онлайн, потребуется электронная подпись, для завершения оформления заявления. Те, у кого нет устройства для электронной подписи, должны будут идти в Дом юстиции. Пенсионная схема Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9,2 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 23 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 212,9 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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