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Страны Запада в БРИКС - МИД России назвал условия вступления

Страны Запада в БРИКС - МИД России назвал условия вступления

Все приглашенные государства соответствуют озвученному необходимому критерию, заявил замглавы МИД РФ 25.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран-участниц объединения, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита в Йоханнесбурге."Один из важнейших параметров и критериев в этой сфере касается неприменения потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения", — сказал дипломат, который также занимает должность представителя (шерпы) России в организации.Рябков добавил, что все приглашенные государства соответствуют озвученному им критерию.Ранее сообщалось, что всего в БРИКС намерены вступить 23 государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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