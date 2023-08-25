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Страны Запада в БРИКС - МИД России назвал условия вступления
Страны Запада в БРИКС - МИД России назвал условия вступления
Все приглашенные государства соответствуют озвученному необходимому критерию, заявил замглавы МИД РФ 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T13:56+0400
2023-08-25T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран-участниц объединения, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита в Йоханнесбурге."Один из важнейших параметров и критериев в этой сфере касается неприменения потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения", — сказал дипломат, который также занимает должность представителя (шерпы) России в организации.Рябков добавил, что все приглашенные государства соответствуют озвученному им критерию.Ранее сообщалось, что всего в БРИКС намерены вступить 23 государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, политика, брикс, бразилия, индия, китай, юар, мид россии
Страны Запада в БРИКС - МИД России назвал условия вступления
13:56 25.08.2023 (обновлено: 14:16 25.08.2023)
Все приглашенные государства соответствуют озвученному необходимому критерию, заявил замглавы МИД РФ
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран-участниц объединения, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита в Йоханнесбурге.
"Один из важнейших параметров и критериев в этой сфере касается неприменения потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения", — сказал дипломат, который также занимает должность представителя (шерпы) России в организации.
Аббревиатура БРИКС образована из первых букв названий входящих стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По итогам саммита в Йоханнесбурге официальное приглашение присоединиться к экономическому блоку получили ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Их полноценное членство начнется 1 января 2024 года.
Рябков добавил, что все приглашенные государства соответствуют озвученному им критерию.
Ранее сообщалось, что всего в БРИКС намерены вступить 23 государства.