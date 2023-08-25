https://sputnik-georgia.ru/20230825/v-gruzii-budut-razvivat-intellektualnuyu-transportnuyu-sistemu-281650223.html

В Грузии будут развивать интеллектуальную транспортную систему

В Грузии будут развивать интеллектуальную транспортную систему

В Грузии планируется запустить мобильное приложение, которое даст возможность водителям мгновенно реагировать на дорожную ситуацию, избегая пробок 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Развитие Интеллектуальной транспортной системы станет одной из главных задач властей Грузии на ближайшие годы, говорится в Национальной стратегии транспорта и логистики Грузии. Интеллектуальная транспортная система (Intelligent transportation system) — это система, использующая инновационные разработки в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков, предоставляющая конечным потребителям большую информативность и безопасность, а также качественно повышающая уровень взаимодействия участников движения по сравнению с обычными транспортными системами. Согласно стратегии, одной из задач станет моделирование транспорта на основании данных мобильных телефонов. Кроме того, в Грузии планируется запустить мобильное приложение, которое даст возможность водителям мгновенно реагировать на дорожную ситуацию, выбирать альтернативные маршруты, снижать затраты на поездки, избегая затрудненного движения и пробок. Информация о положении на дорогах Грузии особенно важна с учетом транзитной роли страны, через территорию которой грузы идут с востока на запад и из Армении в Россию и обратно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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