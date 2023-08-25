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В Кремле заявили о проведении встречи Путина и Эрдогана в ближайшее время
В Кремле заявили о проведении встречи Путина и Эрдогана в ближайшее время
В Кремле сообщили, что встреча готовится весьма плотно. 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T17:13+0400
2023-08-25T17:13+0400
2023-08-25T17:13+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Также Песков отметил, что Путин не будет очно участвовать в саммите G20 в Индии 9-10 сентября.Ранее турецкие источники писали, что встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина планируется в Сочи. В качестве возможной даты называется 4 сентября.Газета Milliyet писала, что 25 августа глава турецкого МИД Хакан Фидан побывает в Киеве, где обсудит возобновление реализации черноморской зерновой инициативы. А в сентябре он посетит Москву.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, турция, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, новости, политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, турция, обострение ситуации вокруг украины
В Кремле заявили о проведении встречи Путина и Эрдогана в ближайшее время
В Кремле сообщили, что встреча готовится весьма плотно.
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть понимание... Но обычно мы с нашими странами-партнерами синхронизируем объявления о таких визитах, и мы уже в ближайшее время вам сообщим, когда точно и где точно она состоится. Уже она готовится, готовится весьма плотно", - сказал он.
Также Песков отметил, что Путин не будет очно участвовать в саммите G20 в Индии 9-10 сентября.
Ранее турецкие источники писали, что встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина планируется в Сочи. В качестве возможной даты называется 4 сентября.
Газета Milliyet писала, что 25 августа глава турецкого МИД Хакан Фидан побывает в Киеве, где обсудит возобновление реализации черноморской зерновой инициативы. А в сентябре он посетит Москву.