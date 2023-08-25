https://sputnik-georgia.ru/20230825/v-kremle-zayavili-o-provedenii-vstrechi-putina-i-erdogana-v-blizhayshee-vremya-281668956.html

В Кремле заявили о проведении встречи Путина и Эрдогана в ближайшее время

В Кремле заявили о проведении встречи Путина и Эрдогана в ближайшее время

В Кремле сообщили, что встреча готовится весьма плотно. 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T17:13+0400

2023-08-25T17:13+0400

2023-08-25T17:13+0400

россия

в мире

новости

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

турция

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260034015_0:55:3098:1799_1920x0_80_0_0_3813526cd117a8c88b638980fe94782c.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Также Песков отметил, что Путин не будет очно участвовать в саммите G20 в Индии 9-10 сентября.Ранее турецкие источники писали, что встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина планируется в Сочи. В качестве возможной даты называется 4 сентября.Газета Milliyet писала, что 25 августа глава турецкого МИД Хакан Фидан побывает в Киеве, где обсудит возобновление реализации черноморской зерновой инициативы. А в сентябре он посетит Москву.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, новости, политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, турция, обострение ситуации вокруг украины