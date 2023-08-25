https://sputnik-georgia.ru/20230825/vlasti-gruzii-rukovodstvuyutsya-natsionalnymi-interesami--rossiyskiy-ekspert-281673726.html

Власти Грузии руководствуются национальными интересами – российский эксперт

Власти Грузии руководствуются национальными интересами – российский эксперт

Власти Грузии в условиях непростой геополитической ситуации не должны стремиться поставить страну под удар, а руководствоваться исключительно национальными... 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T17:53+0400

2023-08-25T17:53+0400

2023-08-25T18:25+0400

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Свое мнение политолог высказал в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Грузия должна руководствоваться не проевропейскими, проамериканскими, пророссийскими, а, в первую очередь, прогрузинскими интересами и только такой подход сыграет на руку национальным интересам страны", - заявил Сафаров.По словам эксперта, Грузия не должна загонять себя в рамки или позволить кому-то другому это сделать."Если Грузии выгодно иметь хорошие отношения с Россией, то почему это плохо? Если Грузия хочет развивать отношения с Китаем, почему она не должна это делать? Если страна хочет дружить с ЕС, то это замечательно. Но ни в коем случае Грузия не должна загонять себя в рамки, где с кем-то она может дружить, а с кем-то нет", - подчеркнул эксперт.Сафаров еще раз подчеркнул, что у Грузии очень выгодное географическое положение и, ввиду этого, у страны огромный потенциал развития в условиях современной реальности.

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