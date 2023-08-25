https://sputnik-georgia.ru/20230825/vnimanie-kollektsioneram---novye-monety-iz-serii-tsari-gruzii-postupyat-v-prodazhu-281678795.html
Вниманию коллекционеров! Новые монеты из серии "Цари Грузии" поступят в продажу
Вниманию коллекционеров! Новые монеты из серии "Цари Грузии" поступят в продажу
C 31 августа Нацбанк начинает продажу монет по предзаказу посвященных царю Парнавазу и Баграту III 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T22:24+0400
2023-08-25T22:24+0400
2023-08-25T22:51+0400
грузия
новости
экономика
баграт iii
национальный банк грузии
коллекционная монета
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии начинает продажу заключительных монет серии "Цари Грузии", выпуск которой начался в 2022 году. К этому времени уже выпущены монеты из серии посвященные Вахтангу Горгасали, Давиду Агмашенебели, Царице Тамар, Георгию Блистательному и Ираклию II. C 31 августа Нацбанк начинает продажу монет по предзаказу посвященных царю Парнавазу и Баграту III. Золотая монета весом 8,5 грамм и номиналом пять лари обойдется в 1 470 лари, а серебряная – весом 17 грамм и номиналом пять лари будет стоить 100 лари. В широкую продажу монета поступит с 14 сентября. Всего выпущено 700 золотых и 4,5 тысяч серебрянных монет посвященных каждому из царей. На аверсе монеты, посвященной Баграту III изображен сам царь, держащий в руках храм, изображение скопировано с фрески храма Бедиа, а в левом углу монеты чаща – которую царь вместе с матерью пожертвовали храму Бедиа. А также расположена надпись Баграт III и годы его царствования 975 – 1014. А вот на реверсе изображена корона Баграта III номинал 5 лари и надписи "საქართველო", "GEORGIA". Что касается монеты, посвященной царю Парнавазу, то на ее аверсе изображен сам царь со свитком с надписями на древнегрузинском алфавите с барьельева Джемала Тушурашвии и надпись Парнаваз I и время его царствования - IV-III век до нашей эры и запись из грузинской древней летописи "Картлис цховреба" : "Он создал грузинскую письменность". На реверсе изображенна корона с изображение первого грузинского алфавита, номинал 5 лари и надписи "საქართველო", "GEORGIA".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, баграт iii, национальный банк грузии, коллекционная монета
грузия, новости, экономика, баграт iii, национальный банк грузии, коллекционная монета
Вниманию коллекционеров! Новые монеты из серии "Цари Грузии" поступят в продажу
22:24 25.08.2023 (обновлено: 22:51 25.08.2023)
C 31 августа Нацбанк начинает продажу монет по предзаказу посвященных царю Парнавазу и Баграту III
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии начинает продажу заключительных монет серии "Цари Грузии", выпуск которой начался в 2022 году.
К этому времени уже выпущены монеты из серии посвященные Вахтангу Горгасали, Давиду Агмашенебели, Царице Тамар, Георгию Блистательному и Ираклию II.
C 31 августа Нацбанк начинает продажу монет по предзаказу посвященных царю Парнавазу и Баграту III. Золотая монета весом 8,5 грамм и номиналом пять лари обойдется в 1 470 лари, а серебряная – весом 17 грамм и номиналом пять лари будет стоить 100 лари.
В широкую продажу монета поступит с 14 сентября. Всего выпущено 700 золотых и 4,5 тысяч серебрянных монет посвященных каждому из царей.
На аверсе монеты, посвященной Баграту III изображен сам царь, держащий в руках храм, изображение скопировано с фрески храма Бедиа, а в левом углу монеты чаща – которую царь вместе с матерью пожертвовали храму Бедиа. А также расположена надпись Баграт III и годы его царствования 975 – 1014. А вот на реверсе изображена корона Баграта III номинал 5 лари и надписи "საქართველო", "GEORGIA".
Что касается монеты, посвященной царю Парнавазу, то на ее аверсе изображен сам царь со свитком с надписями на древнегрузинском алфавите с барьельева Джемала Тушурашвии и надпись Парнаваз I и время его царствования - IV-III век до нашей эры и запись из грузинской древней летописи "Картлис цховреба" : "Он создал грузинскую письменность".
На реверсе изображенна корона с изображение первого грузинского алфавита, номинал 5 лари и надписи "საქართველო", "GEORGIA".