Забег динозавров, юбилей гигантской панды и молния над Меккой – лучшие фото недели

Студенты с разрисованными лицами окружают копию космического корабля "Чандраян-3" в Индии.
Студенты с разрисованными лицами окружают копию космического корабля "Чандраян-3" в Индии.
Доброволец выносит икону из горящего монастыря во время распространения лесного пожара в Афинах.
Доброволец выносит икону из горящего монастыря во время распространения лесного пожара в Афинах.
Последствия оползня, случившегося из-за сильных дождей на территории Чили.
Последствия оползня, случившегося из-за сильных дождей на территории Чили.
Гигантский самец панды Xing Xing около ледяного торта в день своего 17-летия в Национальном зоопарке Куала-Лумпура в Малайзии.
Гигантский самец панды Xing Xing около ледяного торта в день своего 17-летия в Национальном зоопарке Куала-Лумпура в Малайзии.
Мужчина проходит мимо офисных зданий в Центральном деловом районе Пекина.
Мужчина проходит мимо офисных зданий в Центральном деловом районе Пекина.
Участники во время забега в костюме динозавра Ти-Рекса на соревновании T-Rex World Championship в США.
Участники во время забега в костюме динозавра Ти-Рекса на соревновании T-Rex World Championship в США.
Бег на 3 000 метров с препятствиями среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.
Бег на 3 000 метров с препятствиями среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.
Несколько зданий обрушились в результате мощных оползней в Индии.
Несколько зданий обрушились в результате мощных оползней в Индии.
Члены эфиопской еврейской общины во время марша в Тель-Авиве в знак протеста против того, как власти отреагировали на смерть 4-летнего Рафаэля Аданы, который был убит в результате автомобильного наезда.
Члены эфиопской еврейской общины во время марша в Тель-Авиве в знак протеста против того, как власти отреагировали на смерть 4-летнего Рафаэля Аданы, который был убит в результате автомобильного наезда.
Молния над часовой башней Мекки в Саудовской Аравии.
Молния над часовой башней Мекки в Саудовской Аравии.
Мигранты, которые пересекли Рио-Гранде из Мексики в США, перелезают забор с колючей проволокой в Игл-Пасс, штат Техас.
Мигранты, которые пересекли Рио-Гранде из Мексики в США, перелезают забор с колючей проволокой в Игл-Пасс, штат Техас.
Пожарные и жители пытаются потушить пожар в городе Чанаккале, на северо-западе Турции.
Пожарные и жители пытаются потушить пожар в городе Чанаккале, на северо-западе Турции.
Люди танцуют свинг на Бангкокском железнодорожном вокзале в Таиланде.
Люди танцуют свинг на Бангкокском железнодорожном вокзале в Таиланде.
Антитеррористические учения на станции метро в Сеуле.
Антитеррористические учения на станции метро в Сеуле.