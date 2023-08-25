Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230825/zabeg-dinozavrov-yubiley-gigantskoy-pandy-i-molniya-nad-mekkoy--luchshie-foto-nedeli-281657614.html
Забег динозавров, юбилей гигантской панды и молния над Меккой – лучшие фото недели
Забег динозавров, юбилей гигантской панды и молния над Меккой – лучшие фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T17:21+0400
2023-08-25T17:21+0400
мультимедиа
фотография
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/19/281658762_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_9e156bc7947406957d4d3cd466980077.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/19/281658762_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_59378ca062670df49b9b0b6132e68118.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Забег динозавров, юбилей гигантской панды и молния над Меккой – лучшие фото недели

17:21 25.08.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AFP 2023 / R.Satish Babu

Студенты с разрисованными лицами окружают копию космического корабля "Чандраян-3" в Индии.

Студенты с разрисованными лицами окружают копию космического корабля &quot;Чандраян-3&quot; в Индии. - Sputnik Грузия
1/15
© AFP 2023 / R.Satish Babu

Студенты с разрисованными лицами окружают копию космического корабля "Чандраян-3" в Индии.

© AFP 2023 / Angelos Tzortzinis

Доброволец выносит икону из горящего монастыря во время распространения лесного пожара в Афинах.

Доброволец выносит икону из горящего монастыря во время распространения лесного пожара в Афинах. - Sputnik Грузия
2/15
© AFP 2023 / Angelos Tzortzinis

Доброволец выносит икону из горящего монастыря во время распространения лесного пожара в Афинах.

© AFP 2023 / Francesco Gasperi

Последствия оползня, случившегося из-за сильных дождей на территории Чили.

Последствия оползня, случившегося из-за сильных дождей на территории Чили. - Sputnik Грузия
3/15
© AFP 2023 / Francesco Gasperi

Последствия оползня, случившегося из-за сильных дождей на территории Чили.

© AP Photo / Vincent Thian

Гигантский самец панды Xing Xing около ледяного торта в день своего 17-летия в Национальном зоопарке Куала-Лумпура в Малайзии.

Гигантский самец панды Xing Xing около ледяного торта в день своего 17-летия в Национальном зоопарке Куала-Лумпура в Малайзии. - Sputnik Грузия
4/15
© AP Photo / Vincent Thian

Гигантский самец панды Xing Xing около ледяного торта в день своего 17-летия в Национальном зоопарке Куала-Лумпура в Малайзии.

© AP Photo / Andy Wong

Мужчина проходит мимо офисных зданий в Центральном деловом районе Пекина.

Мужчина проходит мимо офисных зданий в Центральном деловом районе Пекина. - Sputnik Грузия
5/15
© AP Photo / Andy Wong

Мужчина проходит мимо офисных зданий в Центральном деловом районе Пекина.

© AP Photo / Lindsey Wasson

Участники во время забега в костюме динозавра Ти-Рекса на соревновании T-Rex World Championship в США.

Участники во время забега в костюме динозавра Ти-Рекса на соревновании T-Rex World Championship в США. - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Lindsey Wasson

Участники во время забега в костюме динозавра Ти-Рекса на соревновании T-Rex World Championship в США.

© AFP 2023 / Andrej Isakovic

Бег на 3 000 метров с препятствиями среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.

Бег на 3 000 метров с препятствиями среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште. - Sputnik Грузия
7/15
© AFP 2023 / Andrej Isakovic

Бег на 3 000 метров с препятствиями среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.

© AFP 2023

Несколько зданий обрушились в результате мощных оползней в Индии.

Несколько зданий обрушились в результате мощных оползней в Индии. - Sputnik Грузия
8/15
© AFP 2023

Несколько зданий обрушились в результате мощных оползней в Индии.

© AP Photo / Tsafrir Abayov

Члены эфиопской еврейской общины во время марша в Тель-Авиве в знак протеста против того, как власти отреагировали на смерть 4-летнего Рафаэля Аданы, который был убит в результате автомобильного наезда.

Члены эфиопской еврейской общины во время марша в Тель-Авиве в знак протеста против того, как власти отреагировали на смерть 4-летнего Рафаэля Аданы, который был убит в результате автомобильного наезда. - Sputnik Грузия
9/15
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Члены эфиопской еврейской общины во время марша в Тель-Авиве в знак протеста против того, как власти отреагировали на смерть 4-летнего Рафаэля Аданы, который был убит в результате автомобильного наезда.

© AFP 2023 / Hammad Al-Huthali

Молния над часовой башней Мекки в Саудовской Аравии.

Молния над часовой башней Мекки в Саудовской Аравии. - Sputnik Грузия
10/15
© AFP 2023 / Hammad Al-Huthali

Молния над часовой башней Мекки в Саудовской Аравии.

© AP Photo / Eric Gay

Мигранты, которые пересекли Рио-Гранде из Мексики в США, перелезают забор с колючей проволокой в Игл-Пасс, штат Техас.

Мигранты, которые пересекли Рио-Гранде из Мексики в США, перелезают забор с колючей проволокой в Игл-Пасс, штат Техас. - Sputnik Грузия
11/15
© AP Photo / Eric Gay

Мигранты, которые пересекли Рио-Гранде из Мексики в США, перелезают забор с колючей проволокой в Игл-Пасс, штат Техас.

© AP Photo / Ugur Yildirim

Пожарные и жители пытаются потушить пожар в городе Чанаккале, на северо-западе Турции.

Пожарные и жители пытаются потушить пожар в городе Чанаккале, на северо-западе Турции. - Sputnik Грузия
12/15
© AP Photo / Ugur Yildirim

Пожарные и жители пытаются потушить пожар в городе Чанаккале, на северо-западе Турции.

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

Люди танцуют свинг на Бангкокском железнодорожном вокзале в Таиланде.

Люди танцуют свинг на Бангкокском железнодорожном вокзале в Таиланде. - Sputnik Грузия
13/15
© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

Люди танцуют свинг на Бангкокском железнодорожном вокзале в Таиланде.

© AFP 2023 / Anthony Wallace

Антитеррористические учения на станции метро в Сеуле.

Антитеррористические учения на станции метро в Сеуле. - Sputnik Грузия
14/15
© AFP 2023 / Anthony Wallace

Антитеррористические учения на станции метро в Сеуле.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкЩенок песца в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген.
Щенок песца в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Щенок песца в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0