https://sputnik-georgia.ru/20230826/281677627.html

Санкции сработали: Анналена Бербок снова ошиблась

Санкции сработали: Анналена Бербок снова ошиблась

В 2017 году австралийские ученые получили Шнобелевскую премию по экономике за исследование о том, есть ли связь между везением человека в азартных играх и его... 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T10:19+0400

2023-08-26T10:19+0400

2023-08-26T10:19+0400

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Четыре года спустя издевательскую награду присудили французу за теорию, что толстые политики в постсоветских странах берут взятки чаще, чем худые. Об этом пишет Дмитрий Бавырин в материале РИА Новости.Возможно, теперь пришла пора выделить немцев, конкретно — главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая совершила историческое для своей родины открытие: введенные против России санкции не сработали, потому что "логика демократических стран не действует в автократических странах".Крику "приз в студию!" в данном случае может помешать только одно обстоятельство: Бербок ошиблась в выводах. Санкции сработали. И фрау министр должна была это заметить.За июнь спад промышленного производства ФРГ составил 1,3%. За год количество заявлений о банкротстве местных предприятий увеличилось на 19%. Германская экономика сокращается третий квартал подряд и станет в мире единственной из крупных, кто в 2023-м переживает падение."Глубокая рецессия", "мрачные перспективы на будущее", "больной человек Европы", "постепенное превращение в музей промышленности и технологий", — такими словами британский журнал The Economist описывает ситуацию в немецком народном хозяйстве.Туда же — рост цен на еду и электроэнергию. Его в Германии почти все заметили, должна была заметить и Бербок. Как и то, что "предпосылки для оживления экономики и ее перехода к активному росту в среднесрочной перспективе отсутствуют". Ведь это вердикт Министерства экономики ФРГ — части того же правительства, в которое входит и сама Бербок.Причин для этих проблем много. Помимо прочего, это прямые и косвенные последствия тех санкций, которые Берлин ввел против России — важного экономического партнера ФРГ с начала 1970-х годов, когда была заключена рекордная для нашей страны на тот момент внешнеторговая сделка, известная как "газ в обмен на трубы". Так что санкции работают."Исконные интересы США на протяжении столетий, во время Первой, Второй и холодной мировых войн, всегда концентрировались на отношениях между Россией и Германией. Потому что они, объединившись, являются единственной силой, представляющей для США жизненно важную угрозу. И наша главная задача была в том, чтобы не допустить их союза".Этот тезис из лекции Джорджа Фридмана — директора частного разведывательного агентства Stratfor, которое еще называют "теневым ЦРУ". В 2015 году она наделала немало шума. В 2023 году стало очевидно, что американцы свою задачу выполнили.Все эти последствия были в деталях предсказаны и российскими, и германскими экспертами из тех, кто осторожно пытался возражать против политики стрельбы в собственные ноги. Бербок была из тех, кто подносил патроны наиболее активно.Сейчас она оправдывается, что в случае с Россией результат не оправдывает ожиданий, хотя училась на политолога и должна была знать и про откровения Фридмана, и про то, что для США санкции остаются способом добиться политических целей только в случае с небольшими странами, потому что только в их случае такое работает. Югославию Милошевича заставили отказаться от поддержки сербов в Хорватии и Боснии, но Иран, КНДР и даже Куба оказались слишком велики, чтобы санкции сработали "как надо".В случае с большими и богатыми державами санкции являются не столько оружием, сколько принятым в США способом регулирования внешнеторговой деятельности. Поэтому повод для их введения и исполнения может быть чисто формальным. Знаменитая в свое время "поправка Джексона-Вэника", расставившая барьеры на международном рынке, вводилась как мера против советского правительства, препятствовавшего выезду евреев в Израиль. В отношении Украины она действовала до 2006 года, в отношении России на шесть лет дольше, когда уже все успели забыть не только про ограничения на выезд, но и про советское правительство.Бербок можно считать особым и непоказательным для ФРГ случаем. Она способна претендовать на "шнобелевку" не только по экономике, но и по многим другим наукам. Например, по геометрии благодаря предложению к президенту России "развернуть политику на 360 градусов", или по географии: в числе последних открытий фрау министра — то, что ВС России "установили на Украине минные поля размером с Западную Германию".Только ни другие партии, входящие в правящую коалицию ФРГ, ни "легальная" оппозиция в лице блока ХДС-ХСС не предлагают в отношении России и Украины другой политики. Не одна лишь Бербок, а вся элита главной экономики еврозоны продолжает играть в эту азартную игру, считая, будто объятия с американским крокодилом все-таки принесут удачу.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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в мире, политика, германия, сша, украина, цру, колумнисты, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины