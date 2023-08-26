https://sputnik-georgia.ru/20230826/avtopark-patrulnoy-politsii-gruzii-popolnilsya-novymi-mashinami-281694101.html

Автопарк патрульной полиции Грузии пополнился новыми машинами

Автопарк патрульной полиции Грузии пополнился новыми машинами

Целью обновления инфраструктуры является повышение эффективности деятельности полиции 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T18:59+0400

2023-08-26T18:59+0400

2023-08-26T18:59+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Автопарк департамента патрульной полиции МВД Грузии пополнился 130 новыми автомобилями Renault и Skoda. Целью обновления инфраструктуры является повышение эффективности деятельности полиции и создание более качественных и комфортных условий работы для сотрудников полиции. Директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе осмотрел новые автомобили и ознакомился с их техническими характеристиками. Автомобили будут распределены по разным регионам Грузии. В число новых автомобилей также входят внедорожники, предназначенные для горных регионов. Отмечается, что обновление и улучшение полицейской инфраструктуры и оборудования будут продолжаться и в будущем, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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