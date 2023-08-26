Автопарк патрульной полиции Грузии пополнился новыми машинами
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaАвтопарк патрульной полиции пополнился новыми автомобилями
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Целью обновления инфраструктуры является повышение эффективности деятельности полиции
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Автопарк департамента патрульной полиции МВД Грузии пополнился 130 новыми автомобилями Renault и Skoda.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaАвтопарк патрульной полиции пополнился новыми автомобилями
Автопарк патрульной полиции пополнился новыми автомобилями
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Целью обновления инфраструктуры является повышение эффективности деятельности полиции и создание более качественных и комфортных условий работы для сотрудников полиции.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaАвтопарк патрульной полиции пополнился новыми автомобилями
Автопарк патрульной полиции пополнился новыми автомобилями
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе осмотрел новые автомобили и ознакомился с их техническими характеристиками. Автомобили будут распределены по разным регионам Грузии.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaАвтопарк патрульной полиции пополнился новыми автомобилями
Автопарк патрульной полиции пополнился новыми автомобилями
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
В число новых автомобилей также входят внедорожники, предназначенные для горных регионов.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaАвтопарк патрульной полиции пополнился новыми автомобилями
Автопарк патрульной полиции пополнился новыми автомобилями
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Отмечается, что обновление и улучшение полицейской инфраструктуры и оборудования будут продолжаться и в будущем, отмечают в ведомстве.