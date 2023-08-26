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Грузия начала ЧМ 2023 по баскетболу с победы
Грузия начала ЧМ 2023 по баскетболу с победы
В следующей игре ЧМ 2023 Грузия сыграет 28 августа со Словенией 26.08.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Сборная Грузии в игре против Кабо-Верде в первом матче чемпионата мира по баскетболу на острове Окинава одержала победу со счетом 85:60. Первый мяч в кольцо противника забросил Георгий Шермадини. А самыми результативными игроками матча стали Торнике Шенгелия, принесший команде 16 очков, Гога Битадзе – 15 очков и Дуда Санадзе – 12 очков. В следующей игре ЧМ 2023 Грузия сыграет 28 августа со Словенией. Матчи в группе сборной Грузии на чемпионате мира (время тбилисское): 28 августа 30 августа Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе. Сборная Грузии попала в группу F, где сыграет с командами Словении и Венесуэлы. Две лучшие команды перейдут в группу O, где встретятся с лучшим дуэтом из группы E – Австралия, Финляндия, Япония и Германия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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чемпионат мира по баскетболу 2023, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, георгий шермадини, торнике шенгелия, дуда санадзе, япония, венесуэла, словения, спорт, грузия, новости
чемпионат мира по баскетболу 2023, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, георгий шермадини, торнике шенгелия, дуда санадзе, япония, венесуэла, словения, спорт, грузия, новости

Грузия начала ЧМ 2023 по баскетболу с победы

15:36 26.08.2023 (обновлено: 15:48 26.08.2023)
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде
Сборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2023
© Georgian Basketball Federation
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В следующей игре ЧМ 2023 Грузия сыграет 28 августа со Словенией
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Сборная Грузии в игре против Кабо-Верде в первом матче чемпионата мира по баскетболу на острове Окинава одержала победу со счетом 85:60.
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде
Сборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2023
Сборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде
© Georgian Basketball Federation
Первый мяч в кольцо противника забросил Георгий Шермадини. А самыми результативными игроками матча стали Торнике Шенгелия, принесший команде 16 очков, Гога Битадзе – 15 очков и Дуда Санадзе – 12 очков.
В следующей игре ЧМ 2023 Грузия сыграет 28 августа со Словенией.
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде
Сборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2023
Сборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде
© Georgian Basketball Federation

Матчи в группе сборной Грузии на чемпионате мира (время тбилисское):

28 августа
12:00 Венесуэла – Кабо-Верде
15:30 Грузия – Словения
30 августа
12:00 Грузия – Венесуэла
15:30 Словения – Кабо-Верде.
Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде
Сборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2023
Сборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде
© Georgian Basketball Federation
Сборная Грузии попала в группу F, где сыграет с командами Словении и Венесуэлы. Две лучшие команды перейдут в группу O, где встретятся с лучшим дуэтом из группы E – Австралия, Финляндия, Япония и Германия.
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