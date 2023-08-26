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Грузия начала ЧМ 2023 по баскетболу с победы
Грузия начала ЧМ 2023 по баскетболу с победы
В следующей игре ЧМ 2023 Грузия сыграет 28 августа со Словенией 26.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-26T15:36+0400
2023-08-26T15:36+0400
2023-08-26T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Сборная Грузии в игре против Кабо-Верде в первом матче чемпионата мира по баскетболу на острове Окинава одержала победу со счетом 85:60. Первый мяч в кольцо противника забросил Георгий Шермадини. А самыми результативными игроками матча стали Торнике Шенгелия, принесший команде 16 очков, Гога Битадзе – 15 очков и Дуда Санадзе – 12 очков. В следующей игре ЧМ 2023 Грузия сыграет 28 августа со Словенией. Матчи в группе сборной Грузии на чемпионате мира (время тбилисское): 28 августа 30 августа Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе. Сборная Грузии попала в группу F, где сыграет с командами Словении и Венесуэлы. Две лучшие команды перейдут в группу O, где встретятся с лучшим дуэтом из группы E – Австралия, Финляндия, Япония и Германия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузия начала ЧМ 2023 по баскетболу с победы
15:36 26.08.2023 (обновлено: 15:48 26.08.2023)
В следующей игре ЧМ 2023 Грузия сыграет 28 августа со Словенией
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Сборная Грузии в игре против Кабо-Верде в первом матче чемпионата мира по баскетболу на острове Окинава одержала победу со счетом 85:60.
Первый мяч в кольцо противника забросил Георгий Шермадини. А самыми результативными игроками матча стали Торнике Шенгелия, принесший команде 16 очков, Гога Битадзе – 15 очков и Дуда Санадзе – 12 очков.
В следующей игре ЧМ 2023 Грузия сыграет 28 августа со Словенией.
Матчи в группе сборной Грузии на чемпионате мира (время тбилисское):
12:00 Венесуэла – Кабо-Верде
15:30 Словения – Кабо-Верде.
Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.
Сборная Грузии попала в группу F, где сыграет с командами Словении и Венесуэлы. Две лучшие команды перейдут в группу O, где встретятся с лучшим дуэтом из группы E – Австралия, Финляндия, Япония и Германия.