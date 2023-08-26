https://sputnik-georgia.ru/20230826/kak-v-gruzii-izmenilis-tseny-na-benzin-i-dizel-za-10-let--281696862.html

Как в Грузии изменились цены на бензин и дизель за 10 лет

Как в Грузии изменились цены на бензин и дизель за 10 лет

За год бензин в Грузии подешевел на 29,8%, а дизельное топливо – на 37,6%. Об этом говорят данные Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" на июль 2023... 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T20:00+0400

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сакстат

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цены на топливо

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Между тем, согласно данным Союза импортеров нефтепродуктов Грузии, за 10 лет больше всего цены увеличились на бензин категории А 98 (Супер) и дизельное топливо. В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую. На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,69-2,95 лари за литр, регуляр – 2,69-2,70 лари за литр, супер – 3,65-3,70 лари за литр, евро дизель – 2,90-3,07 за литр, дизель – 2,65-2,95 лари за литр. Курс лари к доллару – 2,6 GEL/$1.

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