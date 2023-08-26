https://sputnik-georgia.ru/20230826/medvedev-otnosheniya-gruzii-i-rf-razvivayutsya-blagodarya-pragmatichnosti-gruzinskoy-vlasti-281700934.html

Медведев: отношения Грузии и РФ развиваются благодаря прагматичности грузинской власти

Медведев: отношения Грузии и РФ развиваются благодаря прагматичности грузинской власти

В стране есть "сумасшедшие" и "странные люди", однако они не играют в ее политике первой роли, отметил Медведев 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T17:01+0400

2023-08-26T17:01+0400

2023-08-26T18:38+0400

грузино-российские отношения

россия

новости

политика

грузия

rt

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269190848_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_717415dfaf54cbcd2b2227aee23490f8.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Авиасообщение между Грузией и Россией возобновлено, и отношения двух государств развиваются, поскольку нынешнее грузинская власть прагматична, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью RT и ТАСС.При этом зампред Совбеза России отметил, что в стране есть "сумасшедшие" и "странные люди", однако они не играют в ее политике первой роли.Указом президента России Владимира Путина с 10 мая 2023 года был снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузино-российские отношения, россия, новости, политика, грузия, rt, дмитрий медведев