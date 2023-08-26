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Медведев: отношения Грузии и РФ развиваются благодаря прагматичности грузинской власти
Медведев: отношения Грузии и РФ развиваются благодаря прагматичности грузинской власти
В стране есть "сумасшедшие" и "странные люди", однако они не играют в ее политике первой роли, отметил Медведев 26.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-26T17:01+0400
2023-08-26T17:01+0400
2023-08-26T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Авиасообщение между Грузией и Россией возобновлено, и отношения двух государств развиваются, поскольку нынешнее грузинская власть прагматична, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью RT и ТАСС.При этом зампред Совбеза России отметил, что в стране есть "сумасшедшие" и "странные люди", однако они не играют в ее политике первой роли.Указом президента России Владимира Путина с 10 мая 2023 года был снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузино-российские отношения, россия, новости, политика, грузия, rt, дмитрий медведев
грузино-российские отношения, россия, новости, политика, грузия, rt, дмитрий медведев
Медведев: отношения Грузии и РФ развиваются благодаря прагматичности грузинской власти
17:01 26.08.2023 (обновлено: 18:38 26.08.2023)
В стране есть "сумасшедшие" и "странные люди", однако они не играют в ее политике первой роли, отметил Медведев
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik.
Авиасообщение между Грузией и Россией возобновлено, и отношения двух государств развиваются, поскольку нынешнее грузинская власть прагматична, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью
RT и ТАСС.
"Нынешняя генерация руководителей и та политическая сила, которая в Грузии стоит у власти, во всяком случае она отличается прагматизмом. Это не возможно не отметить. Именно поэтому у нас сейчас развиваются с ними отношения. Именно поэтому мы сейчас разрешили безвизовый въезд граждан Грузии в РФ снова. Именно поэтому у нас самолеты начали летать", - сказал Медведев.
При этом зампред Совбеза России отметил, что в стране есть "сумасшедшие" и "странные люди", однако они не играют в ее политике первой роли.
Указом президента России Владимира Путина с 10 мая 2023 года был снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.