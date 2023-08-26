https://sputnik-georgia.ru/20230826/minoborony-gruzii-obnovlyaet-aviapark-281702035.html

Минобороны Грузии обновляет авиапарк

Минобороны Грузии обновляет авиапарк

Восстановление авиапарка ведется в рамках заранее оговоренного графика, заявили в ведомстве 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T17:40+0400

2023-08-26T17:40+0400

2023-08-26T17:40+0400

центр "дельта"

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силы обороны грузии

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Министерство обороны Грузии обновляет авиапарк на базе Научно-технического центра "Дельта", говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, усилиями "Дельты" и компании "ТАМ" Авиамшени уже отремонтировано 7 единиц СУ–25 и идет ремонт трех учебных самолетов L-39. Ведомство отмечает, что восстановление авиапарка ведется в рамках заранее оговоренного графика. Также параллельно осуществляется переквалификация пилотов и техперсонала. В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. Центр находится в подчинении министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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центр "дельта", новости, грузия, силы обороны грузии, министерство обороны грузии