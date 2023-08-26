https://sputnik-georgia.ru/20230826/pered-kakoy-opasnostyu-okazhetsya-gruziya-v-2024-godu---mnenie-eksperta-281703849.html

Перед какой опасностью окажется Грузия в 2024 году? - мнение эксперта

Перед какой опасностью окажется Грузия в 2024 году? - мнение эксперта

Будущий 2024 год будет для Грузии очень тяжелым, так как к предстоящим парламентским выборам активно готовятся на Западе, заявил российский эксперт Руслан... 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T19:12+0400

2023-08-26T19:12+0400

2023-08-26T19:12+0400

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По словам Сафарова, на Западе делают большую ставку на смену политического устройства Грузии, которая может подорвать стабильность и развитие страны."Я уже молчу о том, что при "правильном" правительстве из Грузии можно будет сделать второй фронт против России. Это серьезно нарушит баланс, который сегодня есть, в частности геоэкономический. Это может привести к очень серьезным последствиям для самой Грузии, так что риски очень серьезные", - заявил Сафаров.По словам эксперта, каждый гражданин Грузии, который пойдет на выборы в 2024 году, должен понимать и осознавать, какой выбор он сделает. Власти Грузии не раз заявляли о том, что некоторые прозападные силы пытаются втянуть Грузию в войну против России, и если бы не лояльная политика действующих властей страны, в частности, правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", то страна давно бы уже находилась в состоянии войны.

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