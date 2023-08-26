https://sputnik-georgia.ru/20230826/pevitsa-beyonse-vystupila-v-naryade-ot-gruzinskogo-brenda-281684803.html
Певица Бейонсе выступила в наряде от грузинского бренда
Певица Бейонсе выступила в наряде от грузинского бренда
Бейонсе и ранее выступала в образах от грузинского дизайнера – дважды артистка появлялась в образах от David Koma 26.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-26T12:18+0400
2023-08-26T12:18+0400
2023-08-26T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Всемирно известная американская певица Бейонсе выступила на концерте в рамках мирового тура Renaissance в образе от грузинского бренда Situationist. Мировой тур Renaissance в самом разгаре. Бейонсе начала его весной в Стокгольме и с тех пор посетила уже более двух десятков городов Европы и Северной Америки. Для концертов Бейонсе тщательно выбирает образы, а помогают ей в этом стилисты Шиона Турини и Карен Лэнгли. Так на концерте в штате Аризона, дива появилась в кастомном образе грузинского бренда Situationist, который был разработан в коллаборации с Yaspis. Поп-дива Бейонсе блистала в пикантном платье от грузинского дизайнера - фото >>>Для своих концертов в туре Бейонсе и ранее выступала в образах от грузинского дизайнера. Два раза артистка выходила в образах от David Koma. Один из нарядов Комахидзе был создан специально для тура Renaissance. Situationist создали дизайнеры Ираклий Русадзе и Давид Гиоргадзе в 2015-м, но сейчас брендом занимается только Русадзе. Бренд полюбила модель Белла Хадид, которая неоднократно выходила в свет в нарядах Situationist, а также Ким Кардашьян и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинские дизайнеры, дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, ираклий русадзе, европа, аризона, грузия, новости, культура, situationist, шоу
грузинские дизайнеры, дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, ираклий русадзе, европа, аризона, грузия, новости, культура, situationist, шоу
Певица Бейонсе выступила в наряде от грузинского бренда
12:18 26.08.2023 (обновлено: 13:49 26.08.2023)
Бейонсе и ранее выступала в образах от грузинского дизайнера – дважды артистка появлялась в образах от David Koma
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Всемирно известная американская певица Бейонсе выступила на концерте в рамках мирового тура Renaissance в образе от грузинского бренда Situationist.
Мировой тур Renaissance в самом разгаре. Бейонсе начала его весной в Стокгольме и с тех пор посетила уже более двух десятков городов Европы и Северной Америки.
Для концертов Бейонсе тщательно выбирает образы, а помогают ей в этом стилисты Шиона Турини и Карен Лэнгли. Так на концерте в штате Аризона, дива появилась в кастомном образе грузинского бренда Situationist, который был разработан в коллаборации с Yaspis.
Для своих концертов в туре Бейонсе и ранее выступала в образах от грузинского дизайнера. Два раза артистка выходила в образах от David Koma. Один из нарядов Комахидзе был создан специально для тура Renaissance.
Situationist создали дизайнеры Ираклий Русадзе и Давид Гиоргадзе в 2015-м, но сейчас брендом занимается только Русадзе. Бренд полюбила модель Белла Хадид, которая неоднократно выходила в свет в нарядах Situationist, а также Ким Кардашьян и другие.