https://sputnik-georgia.ru/20230826/pevitsa-beyonse-vystupila-v-naryade-ot-gruzinskogo-brenda-281684803.html

Певица Бейонсе выступила в наряде от грузинского бренда

Певица Бейонсе выступила в наряде от грузинского бренда

Бейонсе и ранее выступала в образах от грузинского дизайнера – дважды артистка появлялась в образах от David Koma 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T12:18+0400

2023-08-26T12:18+0400

2023-08-26T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Всемирно известная американская певица Бейонсе выступила на концерте в рамках мирового тура Renaissance в образе от грузинского бренда Situationist. Мировой тур Renaissance в самом разгаре. Бейонсе начала его весной в Стокгольме и с тех пор посетила уже более двух десятков городов Европы и Северной Америки. Для концертов Бейонсе тщательно выбирает образы, а помогают ей в этом стилисты Шиона Турини и Карен Лэнгли. Так на концерте в штате Аризона, дива появилась в кастомном образе грузинского бренда Situationist, который был разработан в коллаборации с Yaspis. Поп-дива Бейонсе блистала в пикантном платье от грузинского дизайнера - фото >>>Для своих концертов в туре Бейонсе и ранее выступала в образах от грузинского дизайнера. Два раза артистка выходила в образах от David Koma. Один из нарядов Комахидзе был создан специально для тура Renaissance. Situationist создали дизайнеры Ираклий Русадзе и Давид Гиоргадзе в 2015-м, но сейчас брендом занимается только Русадзе. Бренд полюбила модель Белла Хадид, которая неоднократно выходила в свет в нарядах Situationist, а также Ким Кардашьян и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинские дизайнеры, дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, ираклий русадзе, европа, аризона, грузия, новости, культура, situationist, шоу